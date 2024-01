Trucco halloween donna: idee e e consigli

Halloween è una festa celtica nata in Messico e poi arrivata in America e qualche decennio dopo anche in Italia conquistandosi un posto tra feste più importanti che grandi e piccoli aspettano. Per la fatidica sera del 31 ottobre si organizzano feste, serate con gli amici e il classico giro da porta a porta per chiedere “dolcetto o scherzetto?”. Come truccarsi per Halloween? Quale stile Horror è più adatto?

Halloween: le origini

Halloween è la festa del macabro, delle tenebre. E’ stata commercializzata e accompagnata dal simbolo della zucca che viene intagliata dai bimbi con espressioni spaventose e poi illuminata da una candela interna. La scelta della parola Halloween ha diverse varianti: una delle possibili origini viene collegata alla storia di Jack O’ Lantern che incontrò il diavolo dopo essersi ubriacato e lo raggirò scampando alla sua condanna a morte. naturale accettato né Paradiso né all’Inferno e la sua anima fu costretto a vagare in eterno sulla terra con una candela data dal diavolo che lui mise all’interno di una zucca scavata internamente. Da qui il termine inglese “To Hollow” che significa “scavare”.

Make up da urlo: idee per halloween

Il make up di halloween non può mancare di terrore e allo stesso tempo femminilità! Se si sceglie il trucco giusto l’effetto finale sarà da paura senza aver perso la propria sensualità come prima cosa è fondamentale capire quale look piace di più. I personaggi macabri più gettonati nel mondo femminile sono streghe , vampiri, scheletri con colori fluo, clown , fate, protagonisti dei più famosi film horror o personaggi celebri morti in circostanze spaventose. Dopo aver scelto lo stile che si vuole creare si passa al trucco: si possono trovare su internet foto con make up già finiti a cui ispirarsi o per i meno esperti, tutorial video dei più famosi beauty guru seguiti dai giovani partendo da ClioMakeup per l’Italia per finire con James Charles e seguire passo dopo passo la realizzazione del trucco perfetto. Si usano per lo più tonalità scure di rossetti e ombretti che variano dal vinaccio al nero opaco e non può mancare fondotinta chiarissimo per una carnagione da “morto”. Insomma, ci si deve armare di trucchi, pennelli, idee e tanta fantasia! Non bisogna dimenticare che dopo un make up ben riuscito si deve proseguire scegliendo il giusto outfit che non stoni con il trucco e i capelli, altrimenti gli altri faranno fatica a indovinare il vostro stile o personaggio.