Guida completa ai costi dei servizi cimiteriali nel comune di Roma

Affrontare la perdita di un proprio caro è un momento estremamente delicato, reso spesso ancora più complesso dalla necessità di gestire pratiche burocratiche e costi imprevisti. Nel Comune di Roma, la gestione dei servizi cimiteriali è affidata ad AMA Cimiteri Capitolini, che si occupa della manutenzione, delle sepolture e delle concessioni negli undici cimiteri della capitale. Questa guida nasce con l’obiettivo di fornire una panoramica chiara e aggiornata sulle tariffe e le procedure previste, aiutando le famiglie a orientarsi tra le diverse opzioni disponibili.

Il sistema cimiteriale romano e le tariffe AMA

I costi dei servizi cimiteriali a Roma non sono arbitrari, ma vengono stabiliti attraverso una tariffa comunale approvata dall’Assemblea Capitolina. Tali importi sono soggetti a revisioni periodiche e variano in base alla tipologia di sepoltura scelta: inumazione, tumulazione o cremazione. È importante sottolineare che le tariffe AMA riguardano esclusivamente i servizi istituzionali (diritti fissi, scavi, concessioni di loculi), ai quali vanno aggiunti i costi dell’agenzia di onoranze funebri per il trasporto, il feretro e l’organizzazione della cerimonia.

Per chi desidera contenere le spese senza rinunciare alla dignità del servizio, è possibile optare per un Funerale economico, una soluzione che permette di gestire gli oneri burocratici e logistici a prezzi calmierati, rispettando comunque tutti gli standard qualitativi richiesti dal Comune.

Costi per l’Inumazione (Sepoltura in terra)

L’inumazione consiste nel deporre la salma direttamente nel terreno, all’interno di una cassa di legno leggero senza la controcassa di zinco. A Roma, questa pratica viene effettuata principalmente nel Cimitero Flaminio (Prima Porta).

Il costo base per l’inumazione in campo comune si aggira intorno ai 500-600 euro per i diritti d’ufficio e le operazioni di scavo. Questa cifra comprende il periodo di rotazione decennale. Al termine dei dieci anni, i resti vengono esumati per essere trasferiti in un ossario o cremati. Se la famiglia desidera una specifica area o accessori aggiuntivi (come lapidi personalizzate), i costi possono lievitare sensibilmente.

La Tumulazione: Loculi e Tombe di Famiglia

La tumulazione è la pratica più diffusa a Roma e prevede la deposizione del feretro (dotato di controcassa in zinco) all’interno di un loculo in muratura o di una tomba prefabbricata. Qui i costi variano drasticamente a seconda della posizione e della durata della concessione.

Concessione di Loculi per 30 anni

I loculi sono suddivisi in “file”. Di norma, la prima e la quarta fila hanno costi inferiori, mentre la seconda e la terza fila (all’altezza degli occhi) sono le più care. Le tariffe medie per una concessione trentennale oscillano tra i 1.500 e i 3.500 euro a seconda del cimitero (ad esempio, il Verano ha costi superiori rispetto al Laurentino o al Flaminio).

Loculi per resti ossei e urne cinerarie

Se si dispone già di una tomba di famiglia o si desidera acquistare un loculo per ceneri o ossa, i costi sono più contenuti. La concessione per un loculo ossario ha solitamente una durata di 30 anni e il prezzo può variare dai 300 ai 700 euro.

Costi della Cremazione a Roma

La cremazione è diventata negli ultimi anni la scelta preferita da moltissimi romani, sia per motivi etici che economici. Il Crematorio del Cimitero Flaminio è l’impianto di riferimento per la città.

La tariffa ministeriale per la cremazione è di circa 550-600 euro. A questa somma vanno aggiunti i diritti per la dispersione delle ceneri o per l’affidamento delle stesse presso l’abitazione. Se si decide di conservare le ceneri in un cimitero, occorre pagare il costo del loculo cinerario o il diritto di inserimento in un loculo già esistente.

Dispersione delle ceneri e Affidamento

Dispersione in area dedicata (Giardino dei Ricordi): ha un costo amministrativo contenuto, intorno ai 200 euro.

ha un costo amministrativo contenuto, intorno ai 200 euro. Affidamento ceneri in abitazione: richiede una pratica amministrativa specifica per garantire la tracciabilità dell’urna.

richiede una pratica amministrativa specifica per garantire la tracciabilità dell’urna. Dispersione in natura: deve essere autorizzata e rispettare le distanze dai centri abitati previste dalla legge.

Servizi Cimiteriali Straordinari e Manutenzione

Oltre alle spese iniziali, esistono costi legati alle operazioni cimiteriali che si rendono necessarie nel tempo:

Esumazione ed Estumulazione: Si effettuano alla scadenza della concessione. Il costo varia dai 200 ai 400 euro a seconda della complessità dell’intervento.

Si effettuano alla scadenza della concessione. Il costo varia dai 200 ai 400 euro a seconda della complessità dell’intervento. Traslazione: Lo spostamento di una salma da un cimitero all’altro o da un loculo all’altro comporta il pagamento di diritti di trasporto e operativi che possono superare i 500 euro.

Lo spostamento di una salma da un cimitero all’altro o da un loculo all’altro comporta il pagamento di diritti di trasporto e operativi che possono superare i 500 euro. Manutenzione aree verdi e pulizia: Sebbene AMA gestisca la pulizia generale, la manutenzione delle singole tombe di famiglia è a carico dei concessionari.

Documentazione e Pratiche Amministrative

Per poter accedere ai servizi cimiteriali nel Comune di Roma, è necessario presentare una serie di documenti, tra cui il certificato di morte, l’autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall’ufficiale di stato civile e, in caso di cremazione, la volontà espressa dal defunto (tramite testamento o iscrizione a una società di cremazione) o dai parenti prossimi.

Le marche da bollo e i diritti fissi di segreteria rappresentano una voce di spesa minore ma costante in ogni fase della pratica. Affidarsi a professionisti esperti consente di evitare ritardi burocratici che potrebbero rallentare le operazioni di sepoltura.

Considerazioni finali sul risparmio

Per gestire al meglio i costi, il consiglio principale è quello di richiedere sempre un preventivo dettagliato che distingua chiaramente tra tariffe comunali (obbligatorie e non scontabili) e costi del servizio funebre. Scegliere un Funerale economico a Roma non significa rinunciare alla qualità, ma ottimizzare le voci di spesa relative a feretro, addobbi e auto funebre, concentrando le risorse sugli oneri cimiteriali necessari.

In conclusione, la pianificazione e la conoscenza delle tariffe di AMA Cimiteri Capitolini permettono alle famiglie di affrontare il lutto con maggiore serenità finanziaria, garantendo al contempo una degna sepoltura nel rispetto delle normative vigenti nel comune capitolino.