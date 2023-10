Giulia Ottonello: quando si è sposata? Cosa si sa di lei?

Giulia Ottonello è una famosa cantante e attrice di teatro italiana, diventata famosa per aver partecipato, e vinto, la seconda edizione del talent show, Amici, condotto da Maria De Filippi. Giulia, nata a Genova, il 30 maggio del 1984, oggi ha 37 anni. Una volta terminato il talent, il talento di Giulia l’ha portata a partecipare a numerosi musical e ad esibirsi davanti al grande pubblico. Già all’interno della scuola, si era, infatti, contraddistinta per la sua voce e la sua versatilità anche riguardo alle altre materie presenti all’interno della scuola. Giulia, oltre a essere molto brava, ha anche mostrato un carattere decisamente dolce e a volte fuori dagli schemi, anche questo suo lato l’ha resa molto amata dal pubblico. Seguendo i suoi social, attualmente, sembrerebbe che Giulia, nonostante si sia allontanata dai riflettori della tv, che le hanno fatto da trampolino di lancio, continui a svolgere la sua professione, di cantante e attrice teatrale, e sia diventata anche un’insegnate di canto.

Giulia Ottonello: chi è

Nome: Giulia

Cognome: Ottonello

Data di nascita: 30 maggio 1984

Età: 39 anni

Segno zodiacale: Leone

Luogo di nascita: Genova

Professione: cantante, insegnante di canta e attrice teatrale

Profilo instagram ufficiale: @giulia8nello

Giulia Ottonello: biografia, età e infanzia

Giulia Ottonello è nata a Genova il 30 maggio del 1984. Appassionata di arte sin da piccola, si mostra sin da subito molto portata per il canto, tanto che i genitori iniziano a farle prendere lezioni e ad alimentare il suo talento. Giulia, prende anche qualche lezione di danza classica, senza sapere che tutto questo le sarebbe tornato utile nel 2003, anno in cui si presenta al casting per partecipare alla trasmissione tv condotta da Maria De Filippi, Amici, che inizialmente era nato con il nome di “Saranno Famosi”. Il talent, giunto alla sua seconda edizione, metterà in risalto tutte le sue qualità artistiche, le stesse che poi la porteranno a vincere l’edizione, conquistando il primo posto.

Giulia Ottonello: partecipazione ad Amici seconda edizione

Giulia Ottonello partecipa ai casting di Amici nel 2003. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto trionfare il cantante Dennis Fantina, anche la seconda edizione rappresenta per molti giovani talenti un vero e proprio trampolino di lancio. Giulia, oltre a mostrare il suo talento nel canto, dove si esibisce sempre tra gli applausi del pubblico e dei suoi professori, mostra anche di essere particolarmente portata per la recitazione. Una combo perfetta che poi le servirà per proseguire la sua carriera, al di fuori del talent show. Tra le sue esibizioni più emozionanti, si ricordano ancora, a distanza di anni, People e Memory. Giulia, dopo nove mesi all’interno della scuola, si aggiudica il primo posto.

Giulia Ottonello: matrimonio e social

Sulla vita privata della cantante non si conosce molto. Giulia è stata sposata. Le nozze si sono svolte nel 2011, ma il suo matrimonio è durato solo due anni. Non sappiamo se attualmente il cuore di Giulia sia impegnato.

Che fosse una ragazza fuori dagli schemi, si era già notato dai tempi del talent, ma il suo estro e la sua creatività l’hanno portata a riscuotere successo anche sui social, dove condivide, insieme ai suoi quasi 17 mila followers, scatti professionali e non, ma anche ricette vegane.