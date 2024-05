Nuove scoperte nella lotta al cancro: colon, vie biliari, stomaco e leucemia linfoblastica acuta

Nel 2024, la ricerca oncologica si affaccia con importanti novità che non solo aprono a nuove speranze, ma offrono anche certezze consolidate. Tra microbiota e tumori del colon-retto, nuovi farmaci per il tumore gastrico, terapie “chemio-free” per la leucemia linfoblastica acuta, e modelli tridimensionali per lo studio dei tumori, puoi scoprire di più su https://www.sergiolombroso.org.

Microbiota e Tumore del Colon-Retto

Uno studio, pubblicato su Cell Reports Medicine, ha rivelato che il microbiota intestinale può influenzare la resistenza alla chemioterapia. In particolare, è stata identificata una tossina prodotta da alcuni batteri intestinali, chiamata colibactina, che rende le cellule tumorali più resistenti ai trattamenti.

Il ruolo della colibactina

Alberto Bardelli, direttore scientifico di IFOM, ha spiegato: «Il microbiota svolge molte funzioni importanti e positive per il nostro organismo, ma ci sono alcuni batteri che promuovono lo sviluppo del cancro. La colibactina allena le cellule tumorali, abituandole a sopportare un carico costante di mutazioni al DNA. Così, quando inizia il trattamento chemioterapico, il cancro impara anche a tollerare il danno provocato dai farmaci, diventando resistente».

Tumore Gastrico: Nuovo Farmaco per i Casi più Gravi

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha recentemente approvato la rimborsabilità di un nuovo farmaco chiamato trastuzumab deruxtecan. Questo farmaco è destinato a pazienti con adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea avanzato e “Her2-positivo”.

Un progresso significativo

Sara Lonardi, direttore dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova, ha sottolineato l’importanza di questa novità: «Per questi pazienti, le possibilità di cura erano limitate. Queste cure innovative rappresentano un passo avanti significativo nel controllo della malattia metastatica».

Vie Biliari: Nuove Terapie Target

I tumori delle vie biliari rappresentano una sfida clinica significativa a causa della loro rarità e della difficoltà nel trattamento. Tuttavia, nuove terapie target stanno emergendo come soluzioni promettenti.

Terapie personalizzate

Le terapie target per i tumori delle vie biliari mirano a specifiche mutazioni genetiche presenti nelle cellule tumorali. Questi trattamenti personalizzati hanno mostrato risultati promettenti, migliorando la sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti.

Leucemia Linfoblastica Acuta: Cure Senza Chemio

Una delle novità più rivoluzionarie nel campo della lotta al cancro riguarda la leucemia linfoblastica acuta (LLA), che ora può essere trattata senza ricorrere alla chemioterapia.

Terapie “chemio-free”

La terapia con cellule CAR-T, una tecnica che modifica geneticamente le cellule del sistema immunitario del paziente per attaccare le cellule tumorali, ha mostrato risultati straordinari nella cura della LLA. Questa terapia ha il potenziale di ridurre significativamente gli effetti collaterali associati alla chemioterapia, offrendo una nuova speranza ai pazienti.

Modelli Tridimensionali per la Ricerca

Un altro progresso significativo nella lotta contro il cancro è rappresentato dai modelli tridimensionali dei tumori, creati a partire da campioni prelevati dai pazienti. Questi modelli permettono ai ricercatori di studiare il comportamento dei tumori in un ambiente più simile a quello del corpo umano, migliorando la comprensione delle malattie e lo sviluppo di nuove terapie.

Innovazione e ricerca

L’utilizzo di modelli tridimensionali consente di testare l’efficacia di nuovi farmaci e di personalizzare le terapie in base alle caratteristiche specifiche del tumore di ogni paziente. Questo approccio promette di migliorare significativamente i risultati clinici e di accelerare l’adozione di nuove terapie.

In conclusione, il 2024 si apre con importanti certezze nella lotta contro il cancro. Le nuove scoperte e i progressi terapeutici offrono speranza a milioni di pazienti in tutto il mondo, con l’Italia che continua a contribuire in modo significativo a questi successi nonostante le sfide economiche.