Museo Nazionale Romano Palazzo Massimo: quando si può visitare? Quanto costa?

Il Museo Nazionale Romano Palazzo Massimo, è anche conosciuto come “Palazzo Massimo alle Terme”, per via della sua vicinanza alle Terme di Diocleziano, oggi conserva una delle migliori collezioni archeologiche del mondo. Scopriamo insieme quando è possibile visitarlo e il costo dei biglietti.

Storia del museo

Il Museo Nazionale Romano è un complesso di musei, situato a Roma, composto da quattro sedi divise in varie zone della città. Venne fondato nel 1889 e aperto un anno dopo, nel corso dell’Unità d’Italia con lo scopo di raccogliere al suo interno antiquariato del V secolo a.C. fino al III secolo d.C.

Le collezioni archeologiche del museo Kircheriano hanno consentito di ottenere la raccolta che compone questo museo, alla quale sono state aggiunte numerose scoperte fatte a Roma nel corso della pianificazione della città, non appena divenne capitale del nuovo Regno d’Italia.

Nel 1901 lo Stato italiano concesse al Museo Nazionale Romano la collezione Ludovisi insieme all’importante collezione nazionale di scultura antica. Il Museo fu fondato nel chiostro, costruito da Michelangelo nel XVI secolo, che faceva parte delle Terme di Diocleziano e ancora oggi rappresenta la sua sede principale.

Nel 1990 è stata effettuata una trasformazione complessiva dividendo le collezioni in quattro sedi diverse: le Terme di Diocleziano, la Cripta Balbi, il Palazzo Massimo e il Palazzo Altemps.

Cosa è oggi il Museo Nazionale Romano?

Il Museo Nazionale Romano oggi comprende:

Terme di Diocleziano: al cui interno è esposta una costruzione funeraria e due tombe decorate con stucchi e affreschi del II secolo d.C.;

al cui interno è esposta una costruzione funeraria e due tombe decorate con stucchi e affreschi del II secolo d.C.; Cripta Balbi: che rappresenta uno sviluppo della società romana e del paesaggio urbano dall’antichità ai tempi moderni;

Palazzo Massimo: che ospita una delle più grandi collezioni mondiali di arte antica, con dipinti, mosaici e sculture di epoca romana;

Palazzo Altemps: uno dei più bei esempi di architettura rinascimentale a Roma.

Percorso espositivo

Il percorso espositivo di Palazzo Massimo percorre i quattro piani del Museo in ordine cronologico:

nel piano sotterraneo: si trova un’estesa collezione di gioielli e di monete romane di varie epoche;

si trova un’estesa collezione di gioielli e di monete romane di varie epoche; i due piani successivi: sono dedicati alla scultura romana, dove si possono ammirare copie di famose sculture greche, sarcofagi e bassorilievi;

nel piano superiore: si possono vedere i migliori affreschi romani del mondo, provenienti dalla Casa di Livia e dalla Villa Farnesina, all’interno di sale che riproducono fedelmente gli ambienti originali e mosaici realizzati fra il II e IV secolo d.C..

Quando si può visitare?

Il Museo è visitabile dal martedì alla domenica nella fascia oraria compresa tra le 11.00 e le 18.00. Le biglietterie chiudono alle 17.00. L’accesso alle Terme di Diocleziano da Piazza della Repubblica apre tutti i giorni dalle 11.00 alle 17.00

Biglietti

Biglietto ordinario per l’accesso a una sola sede

Il costo del biglietto è di 8 euro per l’interno (+ 2 euro di prevendita in caso di acquisto online), e di 2 euro per il ridotto (+ 2 euro di prevendita in caso di acquisto online). La riduzione si applica ai cittadini italiani ed europei con età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Biglietto combinato per l’accesso a tutte le sedi

Questo biglietto consente l’ingresso una volta in ogni sede delle Terme di Diocleziano, di Palazzo Altemps e di Crypta Balbi e due volte nella sede di Palazzo Massimo con validità di una settimana dal giorno dell’acquisto. Il costo è di:

12 euro per il biglietto interno (+ 2 euro di prevendita per acquisto online);

8 euro per il biglietto ridotto (+ 2 euro di prevendita per acquisto online). La riduzione si applica ai cittadini italiani ed europei con età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Card

La card consente l’accesso illimitato alle quattro sedi del Museo e ha una validità di un anno a partire dal giorno dell’acquisto. Il costo è di 25 euro per la MNR card e di 15 euro per la MNR card ridotta.

Museo in rete

È possibile acquistare anche il biglietto “Museo in Rete”, al quale viene applicata una speciale tariffa rivolta ai visitatori del Museo Nazionale Romano e di Villa Farnesina.

I visitatori di Villa Farnesina, esibendo il biglietto di accesso (con validità di 3 mesi a partire dalla sua emissione), potranno acquistare il biglietto “Museo in Rete” per la visita del Museo Nazionale Romano al costo di 6 euro (biglietto ordinario) o 10 euro (biglietto combinato per le quattro sedi).