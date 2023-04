Openoffice interlinea: ecco come si usa passo per passo

Avete presente quando a volte volete una riga in più per spezzare un po’ le cose? Forse state scrivendo un documento accademico e avete bisogno di un po’ di spazio bianco in più per far risaltare le vostre idee? Qualunque sia la ragione, potete inserire rapidamente nuove righe nel vostro documento con una semplice scorciatoia da tastiera. Openoffice.org ha un pratico video che vi spiega come fare. Ecco come fare. Continuate a leggere per scoprire i dettagli!

Come aggiungere l’interlinea in un documento OpenOffice

Andate in Strumenti > Paragrafi e selezionate il pulsante.

Spostate il cursore nel punto in cui volete aggiungere una nuova riga.

Premete Invio e la nuova riga dovrebbe essere presente.

Premere backspace per rimuovere la riga in più, se necessario.

Sono disponibili altri strumenti e opzioni: se si desidera cambiare il carattere, selezionare il carattere desiderato e inserire la dimensione del carattere adatta al documento. È possibile trovare rapidamente gli strumenti grazie ai pulsanti del menu e della barra degli strumenti nella parte superiore dello schermo.

Ora, quando si accede al menu dei paragrafi, si vedrà un pulsante con la dicitura Paragrafi. Fate clic su questo pulsante per far apparire il menu; la prossima cosa da fare è selezionare il pulsante a destra di Paragrafi, chiamato Rientri e spaziatura. Si aprirà il pannello Rientri e spaziatura, dove è possibile impostare i rientri e la spaziatura del documento.

A questo punto, spostate il cursore nel punto in cui volete che appaia la nuova riga. Il cursore apparirà come una linea orizzontale con una freccia rivolta verso sinistra, questo è il cursore, che può essere utilizzato per selezionare il testo o inserire simboli, come la sottolineatura o il grassetto.

Quando si inserisce la nuova riga, questa dovrebbe apparire sullo schermo, se così non fosse, verificate di aver premuto il tasto Invio dopo aver spostato il cursore nella nuova posizione. Se ciò è avvenuto, è possibile premere il tasto Backspace per rimuovere la riga in più, se necessario.

Se è necessario rimuovere la riga aggiuntiva, premere il tasto Backspace. In questo modo si rimuove la riga in più e, se si è terminato il documento, lo si può semplicemente cancellare dal computer.