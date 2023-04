Scatti di anzianità metalmeccanici: a che età bisogna arrivare e cosa fare?

Nell‘industria metallurgica, l’anzianità di servizio è un fattore cruciale per determinare le opportunità di avanzamento e la retribuzione. Per ottenere una promozione o per essere assegnati a un nuovo ruolo è generalmente necessario dimostrare di essere meritevoli del passo successivo. Tuttavia, ottenere una promozione non è sempre così semplice come sembra e infatti ci sono molti fattori sottili che determinano l’ottenimento o meno di una promozione.

Fortunatamente, se siete disposti a dedicare il tempo e gli sforzi necessari per diventare più di un semplice dipendente e se avete la giusta mentalità al riguardo, questo obiettivo può essere raggiunto con relativa facilità. Continuate a leggere per avere alcuni suggerimenti su come aumentare le vostre possibilità di essere promossi nel settore metallurgico!

Essere un dipendente proattivo

Innanzitutto, uno dei modi migliori per ottenere una promozione nel settore metallurgico è semplicemente quello di essere un dipendente proattivo. Se avete già qualche anno di esperienza alle spalle, dovreste essere estremamente desiderosi di imparare e crescere, siate disposti ad assistere il vostro manager e i capisquadra in tutti i compiti o progetti per i quali potreste avere l’esperienza necessaria. Il vostro desiderio di aiutare parlerà molto ai vostri manager e colleghi e potrà contribuire ad aumentare le vostre possibilità di promozione.

Il networking è fondamentale

Oltre a essere proattivi, il networking è un’altra parte essenziale per diventare più senior nel settore metallurgico. Quando si cercano nuove opportunità di avanzamento, è essenziale chiedere ai propri manager e colleghi consigli e contatti, questo può essere fatto in modo discreto e senza il timore di essere visti come dei “difficili”.

Dopo tutto, nessuno vuole lavorare con qualcuno che sta solo cercando di salire la scala aziendale, i vostri manager e colleghi dovrebbero essere in grado di fornirvi i nomi e le informazioni di contatto di altri dipendenti dell’azienda che potrebbero avere un’influenza nel processo di promozione o avanzamento. Inoltre, i vostri manager potrebbero suggerirvi libri, articoli o siti web che possono migliorare le vostre competenze e conoscenze come metalmeccanico. La semplice richiesta di questi suggerimenti può contribuire notevolmente a far progredire la vostra carriera nell’industria metallurgica.

Mantenere le proprie competenze aggiornate

Uno dei modi migliori per non rimanere indietro nel settore metalmeccanico è quello di mantenere aggiornate le proprie competenze. Mantenete aggiornate le vostre ultime qualifiche e seguite i vostri corsi di formazione, partecipate a corsi di formazione, seminari e workshop per rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi della tecnologia e dei metodi di produzione. Se possibile, interessatevi alle tendenze del settore della vostra azienda, poiché è probabile che siano rilevanti per il vostro ruolo.

Partecipate agli eventi aziendali

Se possibile, prendete in considerazione la possibilità di partecipare alle attività sponsorizzate dall’azienda. Ci sono molti eventi aziendali che si svolgono durante l’anno e che possono offrire l’opportunità di conoscere nuove persone e coltivare nuovi contatti. Partecipando a questi eventi, potete anche mantenere aggiornate le vostre competenze e coltivare nuovi interessi al di fuori delle vostre normali responsabilità quotidiane. Alcuni eventi a cui potreste prendere in considerazione di partecipare sono:

Colloqui all’ora di pranzo

Picnic aziendali

Fiere della carriera

Formazione sui social media

Eventi di settore

Formazione sponsorizzata dall’azienda

Non abbiate paura di chiedere una promozione.

Molti dipendenti hanno paura di chiedere una promozione per timore di essere considerati degli “arrivisti” o dei “finti scaldasedie”. In molti casi, però, essere proattivi e mostrare un interesse genuino per l’azienda e i colleghi contribuirà a farvi ottenere una promozione. Se non siete sicuri di avere abbastanza esperienza o di aver dimostrato di valere abbastanza da giustificare una promozione, potete sempre chiedere al vostro manager. Questo potrebbe aiutarvi a valutare il livello di interesse per la promozione e a farvi un’idea più precisa di come potreste ottenerla.