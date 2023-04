Assicurazione auto: come si calcola il premio e perché confrontare preventivi online

La copertura assicurativa per chi possiede un’automobile è obbligatoria, come è noto, solo per quanto riguarda la Responsabilità Civile, che va comunque a costituire una spesa anche piuttosto onerosa, soprattutto se il veicolo da assicurare è di potenza elevata: infatti, il premio per questo tipo di polizze viene determinato prima di tutto dalla cilindrata e dalla potenza del motore.

Con l’intento di risparmiare, e di avere una panoramica ampia e completa in merito alle proposte delle migliori compagnie assicurative, molti automobilisti preferiscono acquistare online la propria polizza RC Auto, sia per il prezzo competitivo, sia per la possibilità di mettere a confronto le offerte del momento e di acquistare il prodotto che si ritiene più in linea con le esigenze personali.

Spendere meno per la polizza RC Auto e per le eventuali garanzie accessorie è quindi possibile: basta partire dai consigli per fare un preventivo per la polizza auto offerti dagli esperti del settore, così da confrontare le proposte delle migliori compagnie assicurative e scegliere la soluzione più conveniente.

Che cosa è la copertura RC Auto

La polizza assicurativa Responsabilità Civile, obbligatoria per l’auto così come per moto, furgoni e altri veicoli, è necessaria per tutelarsi nei confronti dei possibili danni causati a terzi, sia persone che oggetti, con il proprio automezzo. Come abbiamo detto, nel caso delle automobili il costo varia in base al modello e alla potenza, e ad alcune caratteristiche del conducente / intestatario della polizza.

Alla copertura RC Auto è possibile aggiungere ulteriori garanzie accessorie che, pur non andando a costituire un obbligo, spesso sono necessarie, soprattutto per chi viaggia molto e lascia l’auto incustodita: furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali, assistenza su strada, sono alcune delle coperture accessorie più diffuse, il cui costo annuale può variare da una compagnia assicurativa all’altra.

Perché acquistare online la polizza auto è vantaggioso

Le polizze assicurative, sia per l’auto che per la tutela di beni e persone, hanno un costo variabile tra le diverse compagnie, che spesso si lega alla presenza delle agenzie e dei consulenti, i quali richiedono una commissione su tutto ciò che vendono

Questo significa che, acquistando una polizza online, si evitano, appunto, i costi di commissione e le spese d’agenzia, con la possibilità di acquistare il prodotto selezionato ad un prezzo molto più economico e interessante. A ciò si aggiungono le promozioni disponibili online, soprattutto per i nuovi clienti.

È vero che, acquistando online la polizza, potrebbero mancare il rapporto con l’agenzia e con il proprio consulente personale, che molti prediligono, ma è importante considerare che le migliori compagnie mettono a disposizione dei propri clienti un ottimo servizio anche online e un’assistenza clienti qualificata, efficiente e sempre disponibile.

La possibilità di confrontare più preventivi utilizzando i tools disponibili sui siti specializzati, consente inoltre di valutare con tutta calma le diverse proposte delle società assicurative più note, per poi acquistare direttamente l’offerta che meglio si armonizza con le proprie esigenze e il budget.

Richiedere queste informazioni è molto semplice: occorre solo inserire nell’apposito form i dati richiesti, propri e dell’auto, per ricevere i preventivi al fine di compararli.

Quali sono le coperture accessorie più utili

L’acquisto delle coperture accessorie, come si è detto, non è obbligatorio. Occorre però ricordare che, mentre la polizza RC Auto non si rinnova automaticamente, con la possibilità di cambiare compagnia anche ogni anno, per le garanzie accessorie è necessario rispettare i termini prestabiliti per la disdetta.

Chi utilizza l’auto solo occasionalmente potrebbe pensare di farne a meno, mentre per chi viaggia quotidianamente rappresentano una necessità. Le più richieste sono furto e incendio, cristalli e atti vandalici, esiste inoltre la copertura per i danni da eventi atmosferici, l’assistenza su strada e l’assistenza legale, utile in caso di controversie dovute ad un sinistro.