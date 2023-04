New Super Mario Bros 2 trucchi: quali sono? Qual è il suo scenario e come vincere?

New Super Mario Bros 2 è il sequel di New Super Mario Bros, il classico gioco che ha conquistato il mondo nel 2010. Il gioco permette ai giocatori di scegliere tra diversi personaggi, ognuno con abilità e potenziamenti unici. Inoltre, ci sono molti mondi diversi da esplorare, che diventano sempre più difficili man mano che ci si addentra in essi. Questo articolo spiega come sconfiggere Bowser in NSMB2 e quali sono i diversi modi per farlo!

Sconfiggere Bowser in New Super Mario Bros 2

Bowser è il boss finale di New Super Mario Bros 2 e l’unico avversario che non si combatte in un castello. Per questo motivo, il suo castello è il più piccolo e facile da sconfiggere, con meno nemici e ostacoli, ci sono diversi modi per sconfiggere Bowser in NSMB2, tuttavia vi spiegheremo come sconfiggerlo nel modo più efficace.

Il primo passo per sconfiggere Bowser in New Super Mario Bros 2 è trovare la strategia giusta, la strategia giusta dipende esclusivamente dal modo in cui si vuole sconfiggere Bowser. Si può optare per un “attacco a oltranza” (si attacca finché non si sconfigge Bowser) oppure per un attacco strategico ma aggressivo. Se scegliete l’attacco aggressivo, dovrete essere pronti, poiché la difesa e la velocità di Bowser sono molto elevate.

Consigli utili

Non è possibile sconfiggere Bowser con un power-up o una moneta d’oro: dovrete eliminare la sua salute e poi attaccarlo. Questo può essere fatto con un Fungo 1-Up, un Guscio verde, palle di fuoco o una Tuta Tanooki. Il Fungo 1-Up vi darà solo una vita extra, il Guscio verde danneggerà Bowser ma non lo ucciderà e la Tuta Tanooki vi permetterà di attaccare, arrampicarvi e nuotare.

Raccogliete le monete stella per sbloccare nuovi potenziamenti. Puoi anche ottenere un contenitore di cuori e un Fungo 1-Up se rompi un blocco con una moneta sopra. Se volete ottenere più monete dal livello, cercate quelle che si trovano in aree irraggiungibili.

Se siete vicini alla fine del livello, tornate indietro e recuperate tutte le monete che avete perso.

Cercate di ottenere il maggior numero possibile di monete in ogni livello. Questo vi aiuterà a ottenere un grado S in quel livello.

In alcuni livelli incontrerete Bowser e i suoi scagnozzi, come nel Regno dei Funghi. Se li sconfiggete, otterrete più monete e cuori.

Quando si sconfigge un boss in New Super Mario Bros 2, si può accedere al suo castello. In questo castello si trovano i Santuari per sbloccare nuovi livelli, una Casa dei Toad per ricaricare la salute e un negozio dove si possono acquistare potenziamenti e nuovi oggetti.

Santuari e monete stella

Se sconfiggete il boss di un livello, avrete la possibilità di entrare nel suo castello, una grande struttura sullo sfondo del livello, qui si trovano tre Santuari che si possono sbloccare con le Stelle. Ogni santuario offre un potenziamento e una possibilità in più di sbloccare un nuovo livello. Se raccogliete tutte le monete stella in un livello, otterrete un rango S, che vi aiuterà a ottenere più monete come ricompensa.

Oggetti speciali

È possibile utilizzare la Para-Sherpa per ottenere una vita extra. Se saltate su un’asta della bandiera, otterrete una vita extra, si può usare se si deve tornare all’inizio di un livello, se si cade in una fossa, si riceve una vita extra. Questo potenziamento può essere utilizzato una sola volta.

Bowser nella sua forma di castello

In New Super Mario Bros 2 Bowser ha tre forme diverse, ognuna delle quali è leggermente diversa dalla precedente. La prima forma che incontrerete è Bowser nella sua forma di castello, in cui fluttua su una nuvola, per sconfiggerlo è possibile saltare su questa nuvola. Nella seconda forma Bowser è in volo e si può sconfiggere in aria. La terza e ultima forma è quella in cui si trova a terra, protetto da uno scudo. È possibile sconfiggerlo solo quando è in questa forma.