Cimici da letto come riconoscerle: cosa sono e come curare le punture?

Le cimici dei letti sono insetti emigrotipi del sottordine degli Eterotteri, o “vere cimici”. Sono piccoli parassiti che si nutrono di sangue, ma la loro presenza in casa o in albergo può causare un problema serio e persistente se non viene affrontato in modo rapido ed efficace. Fortunatamente, la maggior parte delle persone sperimenta una sola infestazione da cimici dei letti nel corso della propria vita. Questo articolo vi fornirà tutto quello che c’è da sapere su come riconoscere le punture di cimice dei letti, oltre a rimedi casalinghi efficaci e cure naturali che vi aiuteranno a liberarvene per sempre.

Cosa sono le cimici dei letti?

Le cimici dei letti, note anche come cimex, sono piccoli parassiti che si nutrono di sangue umano, per questo motivo si nascondono spesso nelle cuciture dei materassi, nelle fessure dei divani e in altri luoghi dove è facile accedere a un ospite. Sebbene le cimici dei letti non trasmettano malattie, possono causare un forte prurito, che può portare a una situazione imbarazzante e alla perdita del sonno.

Possono trovarsi praticamente ovunque, compresi alberghi, case, appartamenti e uffici poiché amano nascondersi in luoghi bui e angusti, si trovano più spesso in letti, materassi e divani. Le cimici dei letti si trasmettono all’uomo per contatto diretto, ad esempio maneggiando oggetti, indumenti o bagagli infestati, si diffondono anche per contatto indiretto, ad esempio condividendo oggetti che sono stati contaminati da un oggetto infestato.

Come riconoscere una puntura di cimice dei letti

Il primo passo è saper riconoscere una puntura di cimice dei letti è analizzare i sintomi riportati di seguito:

Prurito della pelle intorno alla puntura – questo è il sintomo più comune di una puntura di cimice dei letti perché il prurito è causato da una reazione allergica alla saliva dell’insetto.

– questo è il sintomo più comune di una puntura di cimice dei letti perché il prurito è causato da una reazione allergica alla saliva dell’insetto. Arrossamento e gonfiore intorno alla puntura – le punture di cimice dei letti appaiono spesso rosse e gonfie, soprattutto nella zona in cui l’insetto ha afferrato la pelle dell’ospite. Possono essere necessarie da 12 a 72 ore prima che l’area torni normale.

– le punture di cimice dei letti appaiono spesso rosse e gonfie, soprattutto nella zona in cui l’insetto ha afferrato la pelle dell’ospite. Possono essere necessarie da 12 a 72 ore prima che l’area torni normale. Piccole protuberanze rotonde o piatte – può produrre piccoli segni rosa/rossi, piatti e/o circolari, spesso vengono scambiate per punture di insetti, eruzioni cutanee, eczemi o altri segni che si trovano sulla pelle.

Rimedi casalinghi

Le punture di cimice dei letti possono essere pruriginose e fastidiose ma è possibile alleviare il prurito e il rossore con l’aiuto di questi rimedi casalinghi: