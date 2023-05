Premio letterario statunitense: quando è stato istituito il Pulitzer? A chi viene assegnato?

I Premi Pulitzer vengono assegnati ogni anno per i risultati ottenuti nel giornalismo, nella letteratura, nella composizione musicale e in altre arti e scienze. Fondato da Joseph Pulitzer nel 1017 e gestito dalla Graduate School of Journalism della Columbia University.

Le cinque categorie del premio comprendono giornali, siti di notizie online, riviste, libri e musica. Per saperne di più sulla storia di questo prestigioso premio e sui suoi vincitori nel corso degli anni, diamo un’occhiata alla cronologia della sua istituzione e ad alcuni fatti interessanti che forse non conoscevate prima.

Premio Pulitzer Storia

Il Premio Pulitzer è stato assegnato per la prima volta nel 1917, a seguito di un concorso sponsorizzato dai giornali di New York. Il concorso fu creato per onorare i giornali americani per il loro contributo alla Prima Guerra Mondiale, incoraggiando i lettori a scrivere lettere ai direttori dei loro giornali locali, incoraggiandoli a pubblicare le lettere e incoraggiando altri a fare lo stesso. Il concorso ebbe un tale successo che il Consiglio del Premio Pulitzer decise di continuarlo.

Tra il 1917 e il 1918, furono inviate 548 lettere ai direttori di vari giornali per esortarli a pubblicare le lettere e incoraggiare i lettori a scrivere lettere. Anche se non fu nominato alcun vincitore, il Consiglio decise di non interrompere il concorso, nel 1918, il Consiglio ricevette altre 535 lettere e nel 1919 525 lettere. Il concorso terminò nell’agosto del 1919, ma il Consiglio continuò a tenere traccia delle lettere ricevute e delle deliberazioni del Consiglio.

Nell’agosto 1919, il Consiglio decise di istituire un premio per un determinato argomento, scelse di premiare gli articoli che parlavano della guerra. Il tema del premio era “Il giornale più efficace nel raccontare la guerra”. Il consiglio scelse il giornale vincitore e assegnò una medaglia e 500 dollari. Il concorso ebbe un grande successo e il Consiglio decise così di continuare. Nel 1920, il concorso cambiò nome da Premio Pulitzer per i reportage di guerra a Premio Pulitzer per il giornalismo. Il consiglio cercò un altro concorso da onorare e si decise per l’argomento più importante per i giornali: le notizie.

Categorie partecipanti

Il Premio Pulitzer viene assegnato in una delle sue 21 categorie che spaziano dalla letteratura, al giornalismo, alla musica, arti e si concentra sui principali eventi accaduti nel corso dell’anno precedente alla premiazione. Ogni vincitore selezionato riceve 10.000 dollari statunitensi in premio; la categoria del miglior giornalista comprende anche una medaglia d’oro indirizzata al giornale.

Assegnazione dei giudici

A ogni giudice viene assegnata una particolare categoria e gli viene chiesto di assegnare il massimo punteggio all’opera in quella sezione. I giudici considerano la qualità generale del lavoro, piuttosto che i guadagni finanziari ottenuti dalla pubblicazione, per determinare ogni vincitore dei premi. La giuria è suddivisa in sette giudici che deliberano per una settimana prima di annunciare la propria decisione.