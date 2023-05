Monopattino senza manubrio: caratteristiche dell’Hoverboard

Probabilmente avrete sentito parlare della mania chiamata “hoverboard”, si nomina ovunque dai social media ai programmi televisivi e sembra che non si possa sfuggire a questa nuova tendenza. Gli hoverboard sono un tipo relativamente nuovo di monopattino elettrico autobilanciato che è diventato estremamente popolare.

Sono conosciuti come il futuro del trasporto dopo essere stati inventati in Cina circa due anni fa. Queste tavolette in miniatura viaggiano con voi mentre camminate e vi bilanciate su di esse mentre pedalate. Per maggiori informazioni, visitate il nostro articolo dettagliato!

Tipi di Hoverboard

Esistono diversi tipi di hoverboard, ma i due più comuni sono quelli agli ioni di litio (li-ion) e quelli ai polimeri di litio (lithium-ion polymer, o LIP). Gli hoverboard agli ioni di litio sono più facili da trovare al giorno d’oggi e sono quindi molto più popolari di quelli ai polimeri di litio. Tuttavia, di solito sono più costosi e la durata della batteria può essere inferiore.

Come funzionano gli hoverboard?

Quando si pedala in avanti su un hoverboard, un piccolo motore collegato alla parte inferiore della tavola spinge contro i piedi, creando una resistenza verso l’alto e facendo levitare la tavola dal suolo. Il motore è controllato da un chip per computer che monitora la velocità e l’equilibrio. Il computer controlla anche la quantità massima di resistenza, quando si smette di pedalare, il motore rallenta e la tavola si ferma. Per avanzare di nuovo, è necessario premere i pedali.

Vantaggi

tecnicamente, non è necessario oliare o pulire un hoverboard perché non ha parti in movimento. Tuttavia, si può mettere dell’acqua sulla pedana per pulirla. Caratteristiche di sicurezza avanzate: sistemi di autobilanciamento, sensori e giroscopi rendono gli hoverboard estremamente sicuri. Tutti gli hoverboard sono dotati di una tecnologia anti-scivolo che impedisce alla tavola di muoversi quando si sta in piedi.

costa circa 2.000 dollari e può durare anni perché non ha parti in movimento. Versatile: è possibile utilizzare la funzione di autobilanciamento per salire, scendere le scale, guidare in retromarcia e altro ancora.

Svantaggi

i primi hoverboard sono stati rilasciati solo nel 2015 e sono ancora un po’ troppo costosi per il consumatore medio. Per questo motivo, non sono così diffusi come gli skateboard elettrici, che sono stati lanciati sul mercato nei primi anni 2000. Manovrabilità limitata: non è possibile utilizzare un hoverboard per percorrere distanze molto lunghe e non è possibile utilizzarlo per guidare su strade asfaltate.

Consigli di sicurezza per l’uso dell’hoverboard

Quando si usa un hoverboard è necessario indossare sempre un casco e delle protezioni, a seconda del modello, possono essere forniti anche con ginocchiere e gomitiere. L’hoverboard è un mezzo di trasporto molto veloce e potente, quindi è necessario rispettare i limiti di velocità della propria zona ed è inoltre importante indossare indumenti protettivi e coprire tutte le ferite aperte.