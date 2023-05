Consigli e strategie efficaci per aumentare la conversione del tuo sito web

L’obiettivo principale di ogni sito web è quello di ottenere conversioni che possono essere tradotte in una vendita, nell’iscrizione alla newsletter, nella richiesta di informazioni, nel download di un contenuto gratuito oppure in qualsiasi altra azione che il proprietario del sito web desidera che i suoi utenti possano compiere. In molti si chiedono come mai solamente una piccola percentuale di visitatori effettivamente converta.

La risposta degli esperti sembra essere semplice. Ciò è dovuto al fatto che il sito web non è ottimizzato e progettato per la conversione. Non è sufficiente avere solamente un sito web o un bel prodotto, è necessario possedere una strategia ben delineata che possa aiutare a massimizzare le conversioni.

Perché può essere importante la conversione per il successo di un sito web?

La conversione è l’elemento fondamentale di un sito web, che senza un elevato tasso di conversione non potrà mai raggiungere il successo sperato. La conversione è, quindi, la misura del successo di un sito web e rappresenta l’obiettivo finale di ogni attività di marketing.

Affinché un sito possa raggiungere il successo, è necessario affidarsi alle competenze di una squadra di esperti come quella di Interactive&Design, una web agency a Palermo specializzata nell’ottimizzazione della conversione dei siti web e nella progettazione di siti web di successo. La conversione può essere importante per il successo di un sito web aziendale per vari motivi. In particolare:

può generare entrate: rappresenta la vendita di un prodotto o di un servizio, l’iscrizione a una newsletter, l’acquisizione di un nuovo cliente;

può dare informazioni riguardo le attività di marketing: per capire se stanno funzionando o meno. Se si possiede un tasso di conversione elevato, vuol dire che l'attività di marketing sta attirando visitatori interessati ai prodotti e servizi offerti;

può aiutare a concentrarsi sulle attività di marketing che funzionano e ad ottimizzare quelle che non funzionano;

può aiutare a migliorare la reputazione online e a costruire una relazione di fiducia con i clienti.

Consigli per la progettazione del sito web

Spesso capita di avere un sito web con un design accattivante e contenuti di elevata qualità, ma con visitatori che non si convertono in clienti. Per potere fare aumentare la conversione del proprio sito web è indubbiamente necessario rivolgersi a professionisti del settore, insieme ai quali stabilire la migliore strategia da potere adottare affinché il sito diventi un sito web di successo. Gli esperti suggeriscono di:

creare una landing page che sia efficace: in quanto si tratta della prima pagina che un visitatore vede quando giunge in un sito web. Questa dev’essere accattivante, ben progettata per aumentare la conversione. Il consiglio è quello di assicurarsi che la landing page abbia una call-to-action forte e che punti sulle esigenze dei visitatori;

utilizzare il test A/B: un modo semplice che può aiutare a confrontare due versioni di una pagina e vedere quale delle due funzioni meglio. Si possono testare diverse varianti di una pagina, come il colore di un pulsante, la posizione degli elementi o il testo della call-to-action, per vedere quale può aumentare la conversione;

focalizzare l'attenzione sugli elementi visivi che trasmettono il messaggio che un prodotto o un servizio sia di qualità e che i clienti possono fidarsi;

offrire garanzie: che possono aumentare la conversione dal momento che danno ai clienti la sicurezza che stanno prendendo la giusta decisione;

focalizzare l’attenzione sul valore: che motiva i clienti a comprare nel proprio sito piuttosto che dalla concorrenza.