Banca Cremonese: offerte, servizi online e login all’area clienti

Quando un figlio diventa maggiorenne, o anche prima quando ha sui 15/16 anni, inizierà a fare delle scelte come acquistare da solo anche cose piccole come vestiti, iscriversi in palestra o viaggiare.

Anche se può avere il totale appoggio sui genitori a volte proprio loro gli aprono un conto in banca personale, finché anche il beneficiario non sarà in grado di aggiungerci soldi da solo, questo conto sarà controllato dal padre o dalla madre che saranno i suoi tutori in caso di bisogno.

Ovviamente poi c’è la scelta di una banca perfetta dove poter mettere i propri risparmi e tenerli al sicuro; vediamo quali sono i vantaggi della Banca Cremonese.

Offerte

Come ogni banca, offre una serie di servizi che hanno come scopo la sicurezza sui risparmi di una persona che ha il conto presso questa famosa banca e anche per aprire le porte a nuovi clienti sia in quella principale e sia nelle varie filiali sparse per tutta l’Italia.

La Banca Cremonese offre ai propri soci una serie di condizioni e servizi bancari e anche proposte assicurative, crea nuovi eventi che hanno il solo scopo di promuovere varie campagne promozionali come iniziative culturali, in cui si ha l’opportunità di visitare molti musei presenti sul territorio e sulla città in cui è presente una filiale di questa banca.

Inoltre, solo ai soci della banca, sono previste molte agevolazioni come abbonamenti al Touring Club Italiano, acquisti di lingotti d’oro e monete per poi investirli presso la Banca Cremonese.

Abbonamenti alle riviste di varie case editrici famose (Feltrinelli, Mondadori,…) con l’apposito sconto che più essere anche superiore al 50%, ultimo ma non meno importante, sono previste delle vere proposte di viaggi per il socio della banca e della propria famiglia.

Anche ai figli dei soci è previsto qualche premio cime giochi, libri e vari spettacoli di intrattenimento, per non parlare poi delle varie borse di studio che possono essere date ai ragazzi che frequentano le scuole superiori o l’università in modo da essere incentivati a studiare.

Ovviamente per i nuovi iscritti è possibile sia usufruire dei servizi della banca per quanto riguarda il mutuo della casa, le carte da portare sempre con sé (bancomat, prepagata, libretto degli assegni, ect,…) e, se si vuole diventare soci a tutti gli effetti bisogna avere i giusti requisiti per poter avere questo titolo: maggiore età, capace di intendere e volere, lavorare nel territorio dove ha sede la banca, comprare azioni e partecipare alle riunioni più importanti.

Se si diventa socio di questa banca le persone avranno solo da guadagnare.

Servizi online

I vari servizi online e non che offre la Banca Cremonese sono anche per i non soci ma solo utenti del servizio bancario, se si ha qualche dubbio, si vuole controllare il proprio conto senta fare il saldo in banca, lo si può fare tramite la propria app del cellulare.

Oppure controllare dal sito ufficiale della banca, dopo essere entrati nel proprio account è possibile fare tutto quello che si desidera: controllare gli estratti conti, il mutuo, le varie spese, vedere le proprie azioni e anche controllare vari eventi e agevolazioni che solo i soci possono usufruire.

Anche ricevere assistenza in caso di bisogno è un servizio rapido e molto efficiente, in tanti ne usufruiscono e grazie ai vari passaggi riescono nell’impresa di riuscire a fare una determinata cosa e grazie all’assistenza capiscono cosa devono fare.

Login nell’area clienti

Grazie al grande sviluppo che ha avuto la tecnologia negli ultimi tempi, molte banche hanno avuto il permesso di creare prima il sito ufficiale e poi l’apposita app per il cellulare che è più facile e veloce, inoltre si può controllare il proprio conto e altre cose personali anche fuori casa, basta soltanto mettere la propria mail di accesso e anche l’apposita password.

Ovviamente questa prima operazione va fatta insieme ad un operatore della banca, bisogna dare le proprie informazioni e quando arriva la conferma tramite il cellulare bisogna segnarsi mail e password da poter usare anche in futuro.

Queste password e mail sono validi anche per il sito della banca da controllare sul proprio portatile.