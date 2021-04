Assinews quotidiano assicurativo: come leggere news e fare abbonamenti

Se facciamo un salto nel passato, la televisione ha indubbiamente cambiato il nostro mondo: oltre al consueto intrattenimento offerto, infatti, essa ci permette di ricevere le principali informazioni grazie ai telegiornali.

Se in passato la televisione o i giornali erano gli unici mezzi disponibili al fine di poterci informare, oggi invece gli smartphone ci bombardano quotidianamente di informazioni: anche posti che sembravano lontanissimi, tramite il nostro smartphone sono molto più vicini. Numerose sono le testate online che permettono di leggere le principali notizie e rimanere sempre aggiornato. In particolar modo oggi ci occupiamo di Assinews, il quotidiano assicurativo: vediamo insieme come leggere tutte le news ed effettuare abbonamenti.

Soprattutto ultimamente, i nostri smartphone ci bombardano giornalmente di notizie: uno dei portali dedicati all’informazione è proprio Assinews, il quotidiano assicurativo, che già da diverso tempo sta riscuotendo grande successo.

Sito online

Leggere informazioni e news da questo quotidiano online è davvero facilissimo, vi basterà cercare Assinews su Google oppure collegarvi all’indirizzo web www.assinews.it: in un batter di ciglia verrete indicizzati alla pagina principale. A questo punto, leggere le notizie principali sarà davvero immediato, vi basterà scrollare sulla home e trovare la notizia che maggiormente suscita la vostra attenzione.

Un’altra modalità per rimanere sempre aggiornati, é quella di iscrivervi alla newsletter: una volta sulla pagina principale, cliccando in alto a sinistra si aprirà un menù e potrete cliccare su newsletter. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, verrete informati sulle notizie principali, le rubriche, offerte di lavoro e ultime novità giurisprudenziali.

Abbonamenti

Cliccando in alto a sinistra, della pagina principale, troverete anche l’opzione di abbonamento: abbinandovi, infatti, potrete ricevere una copia cartacea del quotidiano. Vi sono diverse opzioni di abbonamento: al costo di 120 euro annui, potrete ricevere 11 copie cartacee del quotidiano, mentre al costo di 160 euro annui sia la copia cartacea che quella online. Inclusi nei pacchetti vi è il numero speciale di settembre, “Premi del lavoro diretto italiano” e la rubrica “L’esperto risponde“, con la possibilità del tutto gratuita di volgere due quesiti annui ad un esperto. Se tutto questo non vi convince, potrete usufruire anche di una prova gratuita di una mensilità in digitale.