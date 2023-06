Piccoli prestiti per disoccupati: come ottenerli e a chi rivolgersi

È possibile riuscire ad ottenere dei piccoli prestiti per disoccupati? Nel corso degli ultimi anni il termine “crisi” è stata una delle parole più utilizzate: il numero delle persone che non avendo un’occupazione stabile ha dovuto richiedere un finanziamento è aumentato, ma noi sappiamo benissimo che chi presta del denaro prima di concedere il finanziamento vuole accertarsi che le somme gli verranno restituite (questo è un discorso che vale per banche, finanziarie e privati).

È possibile ottenere piccoli prestiti per disoccupati?

Dal paragrafo precedente si può facilmente intuire che nell’ambito dei piccoli prestiti per disoccupati le garanzie alternative che il richiedente può offrire svolgono un ruolo fondamentale. Una delle garanzie più gradite dagli istituti di credito è rappresentata dalla figura del garante: in pratica una persona che l’ente erogante ritiene finanziariamente solida e che si impegna a pagare le rate di rimborso se il debitore principale non è in grado di farlo. Anche la presenza di un’altra entrata fissa può essere ritenuta una garanzia accettabile: per esempio pensiamo ai disoccupati che sono proprietari di un immobile e ricevono ogni mese l’affitto dall’inquilino, oppure a chi riceve puntualmente l’assegno di mantenimento dall’ex coniuge o a chi è titolare di un a rendita finanziaria.

Ovviamente ci sono più possibilità di ottenere un prestito se gli importi richiesti sono relativamente bassi: ottenere i piccoli prestiti per disoccupati non è sempre semplice, ma nemmeno impossibile. I tassi di interesse purtroppo sono abbastanza elevati e per questo motivo molte persone preferiscono guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni alternative, come potrebbero essere il prestito cambializzato o il prestito tra privati: questo può essere sancito con un contratto con persone conosciute (amici, parenti…) oppure affidandosi alle piattaforme online che fanno da punto di incontro tra chi richiede denaro e chi invece è disposto a prestarlo. Bisogna sempre ricordarsi di leggere attentamente tutte le condizioni e, dove possibile, richiedere un preventivo gratuito per poter fare un confronto.

Finanziamenti agevolati: casi particolari

Ci sono poi alcune categorie di disoccupati che possono accedere a delle particolari forme di finanziamento con condizioni vantaggiose: pensiamo ad esempio al prestito d’onore per gli studenti universitari (che possono ottenere le somme necessarie per affrontare il loro percorso di studio, con il rimborso che viene rimandato al termine del percorso stesso, quando si presume che il ragazzo abbia trovato un lavoro) o ai finanziamenti dedicati ai disoccupati che vogliono avviare una loro attività e che hanno diritto ad incentivi e alla possibilità di accedere al cosiddetto microcredito.