Orchidea Phalaenopsis: il colore del fiore e i loro significato

L’orchidea Phalaenopsis rappresenta uno dei fiori più eleganti, raffinati e colorati che possa essere presente in casa e nei giardini, ma anche una delle piante più regalate al mondo. In natura ne esistono diverse varietà che differiscono per colori e significati.

Ogni fiore di orchidea custodisce un messaggio simbolico che può essere offerto in dono a chi lo riceve come regalo. Scopriamo insieme a cosa corrisponde ogni colore e che tipo di significato viene attribuito a questi splendidi fiori profumati.

Caratteristiche delle orchidee

L’orchidea è una pianta tropicale originaria dell’India, Indonesia, Filippine e Australia del nord, apprezzata in tutto il mondo per la sua bellezza ed eleganza dei fiori. Le orchidee della varietà Phalaenopsis sembrano essere le più conosciute e diffuse negli appartamenti, perché facili da coltivare. Si presentano con una rosetta basale di 2/6 foglie verdi lunghe di circa 50 cm, dalla quale partono uno o più fusti su cui sbocciano dei fiori colorati.

Le infiorescenze sono composte da piccoli petali e la parte centrale ospita un labello con dei lobi curvi che tendono verso l’interno del fiore. In natura assumono varie tonalità e diverse sfumature, passando dal bianco al viola, dal rosa all’arancione e al giallo, fino a varietà che presentano colorazioni maculate e striate.

Significato del fiore in base al colore

Il significato delle orchidee cambia a seconda del colore e ogni sfumatura possiede un messaggio diverso. Esistono in natura diverse sfumature della tonalità di Phalaenopsis e al momento dell’acquisto può essere difficile scegliere il proprio fiore preferito, specialmente se si intende regalarlo. Scopriamo insieme tutti i colori naturali dell’orchidea e quale significato simbolico possono assumere in base alla colorazione dei suoi petali.

Orchidea bianca: purezza

Le orchidee bianche sono dei fiori molto raffinati che simboleggiano la delicatezza e la purezza d’animo. Questo significato fa di questa varietà, la pianta ideale per la celebrazione del matrimonio. Regalare un’orchidea bianca può essere un atto di fedeltà e una dichiarazione d’amore sincera e duratura.

L’orchidea bianca è usata nelle chiese per le decorazioni floreali come simbolo di eleganza sulla giacca dello sposo oppure nei bouquet da sposa. In alcune regioni del mondo, come la Cina, la purezza ispirata da una Phalaenopsis bianca viene associata ai neonati e ai bambini.

Orchidea gialla: amicizia

L’orchidea gialla sembra rappresentare l’amicizia, regalare questo fiore a un caro amico può significare volere onorare un rapporto duraturo nel tempo fatto di lealtà e fiducia. Un dono speciale per congratularsi nel raggiungimento di un importante traguardo.

Il giallo è anche uno dei principali colori caldi che simboleggia la luminosità del sole. Ecco perché un’orchidea gialla sembra portare un significato simbolico di chiarezza, giovinezza e divertimento. Può trasmettere emozioni di gioia e ottimismo, sfumature che rendono il fiore ideale da regalare anche a un neo genitore in caso di una nuova nascita.

Orchidea arancione: vitalità

L’orchidea arancione sembra simboleggiare l’entusiasmo e il coraggio. Il suo fiore assume sfumature di significato che possono riguardare la gioia, la creatività e la crescita personale. Il potente significato dell’orchidea arancione è frutto della combinazione del giallo e del rosso, l’unione di due colori caldi e vivaci. Regalare un’orchidea arancione vuol dire augurare energia, armonia e può essere uno stimolo alla produttività di chi la riceve.

Orchidea rosa: femminilità

Rappresenta un fiore raffinato, simbolo di gioia e femminilità. Questo colore può trasmettere emozioni dolci, intense e spesso è associata alla sfera della maternità. Un fiore rosa è apprezzato come regalo per un’amica, una madre, una moglie o un famigliare stretto e viene regalato per un 25esimo anniversario di matrimonio.

Orchidea fucsia: eleganza

Nel linguaggio dei fiori il fucsia è un colore che può indicare eleganza, grazia e leggiadria. Regalare un’orchidea fucsia vuol dire riconoscere la personalità e il portamento elegante di una persona che la riceve in dono. Non mancano collegamenti alla psiche, in quanto sembrerebbe che un’orchidea fucsia o magenta ricevuta in dono, possa stimolare la propria spiritualità e che possa rafforzare le capacità psichiche e il pensiero intuitivo.

Orchidea viola: ammirazione

Un’orchidea di colore viola può essere simbolo di profonda ammirazione e rispetto nei confronti della persona a cui viene data in dono. Il viola è spesso un colore che viene associato alla nobiltà, giustizia e regalare un fiore di questo colore vuol dire compiere un gesto di fedeltà. Un regalo che può essere perfetto per un’importante cerimonia o un invito a pranzo o a cena.

Orchidea maculata: festività

Il significato esoterico attribuito a questa varietà di orchidea è associato solitamente alle festività cristiane e alla spiritualità. Secondo alcune credenze popolari religiose, le macchie presenti sul fiore simboleggiano il sangue di Cristo. Non a caso durante le festività come la Pasqua o il Natale spesso gli altari delle chiese vengono adornati con questi fiori maculati.