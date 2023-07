Mercato dell’usato: dove trovare i migliori veicoli commerciali sul web

Il mondo automotive si sta riprendendo dopo un periodo molto complicato. Tornano a salire le immatricolazioni, ma continua a crescere anche il mercato dell’usato.

Già nei mesi passati la richiesta di veicoli di seconda mano si era conquistata un ruolo da protagonista sia tra privati che tra imprese che cercano mezzi affidabili, sicuri ad un ottimo rapporto qualità prezzo.

Oggi le cose sembrano aver trovato un migliore equilibrio, ma chi ha la necessità di acquistare un veicolo commerciale si trova a dover scegliere tra un veicolo nuovo o uno usato.

La scelta di molte imprese e di tanti privati cade sulla seconda opzione: i motivi sono diversi e vanno al di là del semplice risparmio sul costo di acquisto, ma per beneficiare di questi vantaggi è fondamentale sapere a chi rivolgersi, anche sul web.

A chi rivolgersi per acquistare veicoli commerciali usati

Rispetto a qualche anno fa, oggi è molto più facile scoprire le migliori occasioni sul mercato dell’usato grazie ai canali digitali. Il web infatti è una vetrina che permette di conoscere praticamente tutte le offerte disponibili al momento, confrontare i diversi veicoli disponibili, studiarne le caratteristiche e le specifiche tecniche, così da scegliere con consapevolezza la soluzione migliore.

Per trovare un veicolo commerciale usato che risponda alle proprie esigenze è importante rivolgersi a concessionarie autorizzate che propongono esclusivamente usato garantito, con ogni mezzo che viene controllato scrupolosamente prima di essere rimesso in vendita.

Per individuare la realtà specializzata più vicina alla propria città è sufficiente effettuare una rapida ricerca su Google: per esempio, digitando “furgoni usati l’aquila” è possibile scoprire tutte le proposte di una concessionaria di riferimento come Strappini, che mette a disposizione un’ampia varietà di scelta in diverse aree del Centro Italia.

Naturalmente, realtà come Strappini si contraddistinguono per un servizio attento e sicuro, garantendo supporto agli utenti in ogni momento: infatti, un team di specialisti è sempre pronto a consigliare il cliente in fase di scelta.

Il tutto con la possibilità di usufruire anche di un sito web del tutto user friendly. Nella schermata principale si trovano le foto e le caratteristiche più importanti di tutti i furgoni ed i camion presenti: basta cliccare su ciascuno di essi per vedere ulteriori immagini e leggere la scheda completa con la descrizione e tutti i dati tecnici.

È possibile fare una ricerca più mirata selezionando con i filtri di ricerca il marchio, la fascia di prezzo, l’anno di produzione, la tipologia di mezzo, l’alimentazione ed il chilometraggio desiderati.

I vantaggi del mercato dell’usato

Come accennato all’inizio, se ci si rivolge ad un rivenditore affidabile, l’acquisto di un veicolo commerciale usato può portare diversi vantaggi. Quello più immediato è il risparmio: un furgone di seconda mano ha un costo accessibile. Il secondo vantaggio è rappresentato dalla pronta consegna: i tempi di attesa sono molto ridotti, praticamente nulli.

Un altro beneficio si può riscontrare nell’ampia scelta che offre il mercato dell’usato: è possibile trovare mezzi adatti a qualsiasi tipo di esigenze lavorativa e non.

I veicoli commerciali vengono progettati e costruiti per garantire una buona longevità anche se vengono sottoposti a carichi importanti: questo significa che un furgone di seconda mano, se sottoposto ai controlli ed alla manutenzione che solo un rivenditore professionale è in grado di fare, è già rodato e quindi subito utilizzabile e ha ancora diversi anni di vita utile davanti a sé.