Le cantine storiche dei migliori vini: Antinori

Nel nostro immaginario collettivo la Toscana è una delle regioni che rappresentano l’eccellenza italiana nel settore vitivinicolo, basti pensare al Chianti e al Brunello di Montalcino.

La famiglia Antinori rappresenta una delle espressioni più antiche e rinomate del territorio grazie alla passione che da oltre seicento anni contraddistingue ogni generazione. Una realtà familiare che si tramanda da padre in figlio e che ha reso l’azienda una delle più potenti e rispettate nel campo enologico. Qual è il suo segreto? Un lungo lavoro fatto di impegno, di rispetto delle tradizioni unito alla ricerca e all’innovazione. Un perfetto mix tra l’antico e il moderno sempre cercando di preservare il territorio e i suoi frutti senza alterare il ciclo naturale.

Sono i membri stessi della famiglia che dal 1385 si occupano direttamente della gestione animati dall’amore, dall’impegno costante e dalla precisa volontà di far bene. Le radici sono fondamentali, sono l’input, le basi sulle quali si fondano ogni lavoro sia in vigna che in cantina. Ogni annata, ogni terreno e ogni idea è un nuovo inizio, allo scopo di raggiungere dei margini qualitativi sempre più elevati. Come spesso ama sottolineare il Marchese Piero, il capostipite della famiglia, le origini sono importanti, così come lo sono le tradizioni, ma ciò non è un limite, perché l’innovazione è un altro elemento fondamentale della filosofia aziendale.

Le Tenute della famiglia Antinori

La famiglia Antinori rappresenta di gran lunga uno dei fiori all’occhiello della viticoltura non solo toscana, ma di tutto il mondo e grande rilievo e a tal proposito ti consiglio di visitare una delle tante tenute di proprietà, veri e propri gioielli anche a livello artistico e strutturale. Alle antiche cantine situate in Toscana e in Umbria, si sono aggiunte nel tempo altre realtà in particolari zone vocate alla produzione, al fine di realizzare bottiglie di prestigio in grado di conquistare gli appassionati e gli estimatori di tutto il mondo.

Tutte le tenute sono ubicate in zone dove il terroir è favorevole, dove il connubio tra suolo e clima possano dar vita a vini di qualità elevatissima e pregiate. Le escursioni termiche tra il giorno e la notte, la ventilazione ottimale, l’altitudine e le caratteristiche del suolo sono le peculiarità principali, i parametri fondamentali che conferiscono alle uve spessore e personalità. Ma quali sono le varietà maggiormente coltivate? Dal Chianti, al Cabernet, al Sauvignon, al Malvasia, al Cortona, al Franciacorta, vitigni pregiati e custodi di un’espressione unica al mondo.

Produzione e tipologia

L’amore per la terra dà solo buoni frutti! Un’affermazione che ben descrive la filosofia produttiva della famiglia Antinori, pioniera assoluta di un metodo lavorativo che fa della sperimentazione uno dei grandi punti di forza. Si effettuano esperimenti continui su cloni di uve autoctone e internazionali al fine di ottenere risultati che siano sempre all’altezza di ogni aspettativa. Si sperimentano inoltre anche nuove tipologie di coltivazioni cercando sempre di migliorarsi ogni anno. Dalla fermentazione all’imbottigliamento ogni fase lavorativa è effettuata con meticolosità, monitorando la temperatura e utilizzando tecniche di vinificazione antiche e moderne. Nulla è lasciato al caso, vengono impiegate anche diverse tipologie di legno, botti di età e dimensioni differenti e diversificando anche il tempo di vinificazione e affinamento in bottiglia.

Tutti i prodotti della cantina Antinori possiedono le denominazioni DOC, DOCG e IGT, il giusto riconoscimento per un’azienda rinomata e prestigiosa, simbolo indiscusso della viticoltura mondiale. Tra le etichette sono presenti:

DOCG Brunello di Montalcino,

DOCG Chianti Classico,

Antinori DOC Rosato,

Antinori IGT Umbria e Toscana,

Antinori Franciacorta IGT Brut e Riserva.

Vini a bacca bianca e nera realizzati con le uve raccolte a mano nel rispetto della migliore tradizione e perfetti per accompagnare i piatti di tutte le tavole. Ogni bottiglia dell’azienda Antinori racconta una storia ed esprime al tatto e al gusto il sapore e il profumo di un territorio riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza.

Dove comprare i vini Antinori