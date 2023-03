Lasagne alla bolognese, scopri i trucchi per realizzare quella originale

Le Lasagne sono un primo piatto gustoso e un grande classico della cucina italiana, in particolare bolognese da cui prendono il nome. Si realizzano con rettangoli di pasta all’uovo prima assemblati con strati di ragù, besciamella e parmigiano.

Infine, vengono cotti al forno dove tutti gli ingredienti si legano tra di loro dando vita a una teglia gratinata in superficie e morbida e cremosa dentro. Scopriamo insieme i trucchi per realizzare la ricetta originale.

La ricetta originale delle Lasagne alla bolognese

Come qualsiasi ricetta tradizionale esistono diverse varianti e versioni regionali anche della Lasagna, come quella napoletana con ricotta e mozzarella oppure la Lasagna con radicchio bianco e formaggi e la Lasagna vegetariana con funghi. La ricetta originale che prevede il ragù è tipica della città di Bologna, la cui preparazione è semplice e richiede l’utilizzo di ingredienti di qualità.

Puoi realizzare un ottimo ragù alla bolognese con una cottura lenta mentre per la sfoglia, puoi usare dei rettangoli di pasta fresca che puoi sostituire con quelli già pronti, in mancanza di tempo. La besciamella, invece, deve avere una cottura lenta ed essere non troppo compatta.

Il segreto per ottenere delle Lasagne secondo l’antica tradizione emiliana è quello di assemblare in una teglia il tutto quando i condimenti saranno ben freddi. In questo modo si potranno realizzare delle perfette Lasagne. Fondamentale il riposo dopo la cottura in modo che si possano tagliare le fette con facilità.

Ingredienti per le Lasagne alla bolognese

Per una teglia da 22 cm, per 6 persone occorre:

la sfoglia fresca per lasagne che può essere sostituita con 350gr di rettangoli comprati

150 gr di farina di grano tenero 00

50 gr di farina 0

2 uova intere grandi

sale q.b.

250 gr di parmigiano per gli strati

Ragù alla bolognese

Per la preparazione occorrono:

600 gr di carne macinata di manzo non troppo magra

250 gr di carne macinata di maiale non troppo magra

700 ml di passata di pomodoro densa e acqua

1 cipolla bianca piccola

70 gr di sedano

70 gr di carota

3 cucchiai di olio extravergine

100 ml di vino rosso oppure bianco

50 ml di latte intero

sale q.b.

pepe q.b.

Besciamella

Per la preparazione della besciamella occorrono:

500 ml di latte intero, scremato o vegetale oppure brodo vegetale

50 gr di burro oppure 50 gr di olio extravergine)

50 gr di farina

sale q.b.

pepe q.b.

Come fare le Lasagne alla bolognese

Per prima cosa si prepara il ragù, lavando e tritando la cipolla, il sedano e la carota. Poi si aggiunge in una pentola alta dell’olio e si lascia soffriggere per circa 5 minuti. Si aggiunge il rosmarino finemente tritato. Infine, si aggiungono le carni macinate sbriciolate con il cucchiaio di legno e si lasciano rosolare per una decina di minuti a fuoco moderato, finché tutti i succhi non si saranno asciugati.

Poi si sfuma con il vino e solo quando sarà ben evaporato, si aggiunge la salsa di pomodoro insieme a metà dell’acqua con cui si è riempita la bottiglia della salsa. Si fa bollire l’acqua e si cuoce a fuoco lentissimo con coperchio per circa 3 ore girando di tanto in tanto e versando a poco a poco l’acqua rimasta. A fine cottura si aggiunge il latte, il sale e un pizzico di pepe. Il risultato finale dev’essere un composto asciutto, ma al contempo cremoso.

Se non li hai già acquistati, puoi realizzare i rettangoli di lasagne a misura della teglia di cui disponi. Si prepara la besciamella, mescolando sul fuoco burro oppure olio con la farina, si aggiunge il latte poco per volta e si gira costantemente fino ad ottenere un composto liscio e morbido. Infine, si sala tutto, si aromatizza e si copre con una pellicola. Non appena le basi saranno pronte e ben fredde si possono assemblare le lasagne.

Si aggiunge in una teglia un mestolo abbondante di ragù, poi una o più sfoglie di lasagna in modo da ricoprire la base. Si aggiungono un paio di mestoli di ragù, qualche cucchiaio di besciamella e infine, una grattugiata di parmigiano. Si dispone sopra un nuovo rettangolo di pasta e si continua ad assemblare seguendo l’ordine, fin quando non saranno finiti tutti gli ingredienti.

Alla fine ricopri con un paio di mestoli di ragù, qualche cucchiaio di besciamella e una spolverata di parmigiano. Copri con un foglio di alluminio la teglia, in modo che gli ingredienti si mescoleranno bene senza bruciarsi subito. A questo punto, puoi cuocere in forno statico ben caldo a 180° nella parte centrale per circa 30 minuti, trascorso il tempo indicato, rimuovi il foglio di alluminio, trasferisci la teglia al piano superiore e lascia cuocere per ancora 15 minuti. In alternativa, se hai poco tempo a disposizione usa la friggitrice ad aria per cuocere la lasagne. Gli ultimi 5 minuti ricorda di azionare il grill e di alzare a 200°C la temperatura per fare creare la crosta in superficie.

Sforna e lascia raffreddate per almeno 15 minuti, prima di servire. Le Lasagne possono essere conservate già cotte in frigo per un paio di giorni e scaldate sul momento oppure congelate. In alternativa puoi preparare le Lasagne con largo anticipo e conservarle in frigo fino al momento della cottura.