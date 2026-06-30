La finanza sta aumentando le disuguaglianze? Come i mercati influenzano ricchezza e società

C’è una domanda che torna ciclicamente, come un’ombra, nei bar, nelle sale riunioni e persino nelle riunioni di condominio: “Ma tutta questa finanza, alla fine, chi ci guadagna?”. In un’epoca segnata da inflazione galoppante, crisi energetiche, guerre commerciali e un costo della vita alle stelle, la sensazione diffusa è che qualcuno stia correndo molto più veloce di noi. E quel qualcuno, spesso, non ha un cantiere o una fabbrica, ma un portafoglio titoli.

Il dibattito sul ruolo della finanza globale nell’aumento delle disuguaglianze sociali ed economiche non è più una questione per soli economisti. È diventato un tema politico, sociale e persino emotivo. Da un lato, i mercati azionari toccano record storici, i grandi patrimoni crescono a doppia cifra e la speculazione sembra non conoscere crisi. Dall’altro, milioni di famese faticano ad arrivare a fine mese, i salari reali ristagnano e la proprietà di casa diventa un miraggio per i giovani.

Secondo l’ultimo rapporto sul Global Wealth di Credit Suisse (poi UBS), il 10% della popolazione mondiale possiede oltre il 75% della ricchezza globale. E la pandemia? Ha accelerato il processo: mentre le piccole imprese chiudevano, i mercati finanziari rimbalzavano grazie a iniezioni di liquidità senza precedenti. La domanda allora è legittima, quasi provocatoria: la finanza è una leva per il benessere collettivo o un acceleratore di disuguaglianze? Proviamo a rispondere, senza ideologie, ma con i dati alla mano.

Il lato oscuro: quando i mercati lasciano indietro la maggioranza

Proviamo a partire da un dato semplice. Negli ultimi quarant’anni, il rendimento medio annuo dell’S&P 500 (il principale indice azionario americano) si è aggirato intorno al 10%. Un numero da far girare la testa. Ora proviamo a confrontarlo con la crescita media dei salari reali in Europa o negli Stati Uniti: ferma a circa l’1-2% annuo, quando va bene. Questa forbice è il primo, grande indicatore del problema. Il capitale cresce molto più velocemente del lavoro.

Ma non è solo una questione di numeri. È una questione di accesso. Per guadagnare dalla finanza, devi già avere dei soldi da investire. E qui si innesta il meccanismo perverso: chi possiede patrimoni consistenti può permettersi consulenti, diversificazione, strumenti complessi (private equity, hedge fund, derivati). Chi ha solo il conto corrente, al massimo compra qualche obbligazione statale o, se va bene, un piccolo pacchetto di azioni tramite la banca. Il rendimento del capitale cresce in modo esponenziale con l’ammontare del capitale stesso. È la cosiddetta “rendita da ricchezza accumulata”.

E poi c’è la speculazione finanziaria. Attenzione, non parliamo del trading sporadico. Parliamo della finanza che diventa un fine, non un mezzo. Quando i mercati premiano non la creazione di valore reale (aprire un’azienda, assumere persone, innovare) ma la capacità di generare profitti a breve termine attraverso operazioni finanziarie, lo squilibrio è servito. Un esempio concreto: le società di private equity che acquistano imprese sane, le caricano di debiti per pagarsi dividendi, e poi le rivendono o le portano al fallimento. I gestori si arricchiscono, i lavoratori perdono il posto.

E i dati parlano chiaro. Secondo Oxfam, durante il solo 2020 (anno del crollo pandemico) i miliardari del mondo hanno visto aumentare la loro ricchezza complessiva del 54%. Nello stesso periodo, oltre 100 milioni di persone sono cadute in povertà estrema. La Banca Mondiale stima che il divario tra ricchi e poveri sia aumentato per la prima volta in vent’anni. E la causa? In larga parte, la ripresa a “K”: mentre i mercati finanziari risalivano a V (grazie alle banche centrali che hanno stampato moneta), l’economia reale – fatta di piccoli negozi, ristoranti, artigiani – è rimasta schiacciata al suolo.

C’è poi un aspetto meno visibile ma altrettanto grave: il divario tra economia reale e finanza. Oggi, il valore globale dei derivati (strumenti finanziari che derivano da altri strumenti) è stimato in oltre 600 trilioni di dollari. Il PIL mondiale è circa 100 trilioni. Sei volte tanto. Significa che la stragrande maggioranza dei “soldi” che circola nel mondo non è legata a niente di tangibile: non a un ponte, non a un ospedale, non a un’assunzione. È pura scommessa sulla scommessa. E in questo casinò globale, chi ha le fiches più grosse vince sempre.

In sintesi: la finanza, così com’è strutturata oggi, tende a premiare chi è già ricco, a concentrare i rendimenti nelle mani di pochi, e a lasciare indietro chi vive solo del proprio lavoro. Non è una colpa della finanza in sé, ma di come è stata deregolamentata e finanziarizzata negli ultimi decenni. E la domanda successiva è obbligata: esiste un lato positivo?

L’altra faccia della medaglia: quando la finanza aiuta (se ben governata)

Sarebbe però miope e ideologico dipingere la finanza solo come un mostro divoratore di uguaglianza. Perché senza finanza, semplicemente, non esisterebbe il capitalismo moderno, e nemmeno gran parte delle innovazioni che oggi diamo per scontate. Proviamo a rovesciare la prospettiva.

La finanza, nel suo ruolo virtuoso, è il lubrificante dell’economia reale. Quando un’azienda vuole crescere, assumere nuovi ingegneri, aprire uno stabilimento o lanciare un prodotto rivoluzionario, ha bisogno di capitali. E quei capitali arrivano dai mercati: obbligazioni, azioni, prestiti bancari, venture capital. Senza finanza, Tesla sarebbe ancora un sogno di Elon Musk in un garage. Senza finanza, non ci sarebbero farmaci anti-Covid sviluppati in tempi record. La borsa non è solo speculazione: è anche il posto dove i risparmi delle famiglie (sì, anche quelle con redditi medi) incontrano le necessità delle imprese.

E qui tocchiamo un punto cruciale: la democratizzazione degli investimenti. Fino a vent’anni fa, per investire in Borsa dovevi chiamare un broker, pagare commissioni alte, e avere una certa cultura finanziaria. Oggi, grazie a fintech, piattaforme digitali come Robinhood, Trade Republic, e Directa, anche un operaio con 50 euro al mese può comprare quote di ETF (fondi indicizzati) che replicano l’andamento dell’intero mercato globale. Non è poco. È una rivoluzione. Per la prima volta nella storia, l’accesso agli strumenti finanziari non è più un privilegio da banchieri. Certo, resta un problema di educazione finanziaria – ma questo è un altro discorso.

C’è poi il ruolo delle politiche pubbliche e della regolamentazione. La finanza non è un meteorite caduto dal cielo: è un sistema che gli uomini (e le leggi) possono modellare. Paesi come Norvegia hanno trasformato la finanza in uno strumento di equità: il loro Fondo Sovrano, alimentato dalle entrate petrolifere, investe sui mercati globali e redistribuisce i rendimenti sotto forma di pensioni, servizi, infrastrutture. Ogni cittadino norvegese è, in un certo senso, azionista del proprio paese. Altro che disuguaglianza.

E la regolamentazione europea? MiFID II (la direttiva sui mercati finanziari) ha imposto maggiore trasparenza, limitato i conflitti di interesse, e obbligato gli intermediari a operare nel miglior interesse del cliente. Non è perfetta, ma è un esempio di come la politica possa arginare gli eccessi senza uccidere l’innovazione. Allo stesso modo, la tassazione delle transazioni finanziarie (la cosiddetta Tobin Tax, applicata in Italia e Francia) ha dimostrato di poter ridurre la speculazione a breve termine senza fermare gli investimenti produttivi.

E non dimentichiamo il microcredito e la finanza etica. Istituzioni come la Grameen Bank (premio Nobel per la pace) hanno dimostrato che si può fare finanza anche con i poveri, per i poveri. Prestiti piccolissimi, senza garanzie, per avviare attività in villaggi sperduti. In Bangladesh, 9 milioni di famiglie sono uscite dalla povertà grazie a questo modello. La finanza, insomma, può essere un ascensore sociale, non solo una scala mobile che sale solo per chi è già al piano di sopra.

La chiave è tutta nella regolamentazione e nella distribuzione. Se i mercati sono lasciati a sé stessi, tendono alla concentrazione (è nella loro natura). Ma se governati con trasparenza, tassazione equa, educazione e accesso universale, possono diventare un potente alleato della giustizia sociale. Non è utopia: è quello che accade in molti paesi del Nord Europa. Il problema è che negli ultimi quarant’anni, dalla svolta neoliberista di Reagan e Thatcher, abbiamo assistito a una deregulation selvaggia che ha rotto l’equilibrio. Ma non è scritto da nessuna parte che non si possa riparare.

FAQ – Domande frequenti sul rapporto tra finanza e disuguaglianze

La finanza è la causa principale delle disuguaglianze?

No, non è l’unica causa. Le disuguaglianze dipendono da molti fattori: fiscalità regressiva, globalizzazione, declino dei sindacati, automazione, politiche dell’istruzione. La finanza è però un potente amplificatore: se già sei ricco, i mercati ti fanno diventare molto più ricco. Se sei povero, difficilmente la finanza ti aiuta a uscire dalla povertà. Investire in Borsa è sempre un rischio per i piccoli risparmiatori?

Non necessariamente. Con un orizzonte temporale lungo(10-20 anni) e strumenti diversificati come gli ETF globali, il rischio si riduce molto. Il vero problema è l’assenza di educazione finanziarianelle scuole: molti piccoli investitori comprano quando i mercati sono alti (per euforia) e vendono quando sono bassi (per paura), realizzando perdite. Non è la finanza in sé a essere pericolosa, ma la sua cattiva comprensione. Le criptovalute aiutano a ridurre le disuguaglianze?

Dipende. Da un lato, Bitcoin e similioffrono accesso a strumenti finanziari senza intermediari, utile in paesi con banche inaffidabili (es. Nigeria, Venezuela). Dall’altro, le criptovalute sono oggi altamente speculativee concentrate nelle mani di pochi “balene”. Secondo uno studio del NBER, lo 0,01% degli indirizzi Bitcoin possiede il 27% di tutta la ricchezza in cripto. Quindi, almeno per ora, non sono una soluzione equa. Cosa può fare un governo per ridurre gli squilibri legati alla finanza?

Molto. Tassare i redditi da capitale più dei redditi da lavoro(oggi spesso avviene il contrario), introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie, rafforzare la trasparenza degli hedge fund, promuovere fondi sovrani e pensionisticiche investono per il bene collettivo, e insegnare educazione finanziaria a scuola. La Norvegia e la Svizzera sono buoni esempi, non il Far West finanziario. Il piccolo risparmiatore dovrebbe evitare del tutto i mercati finanziari?

Assolutamente no.Rinunciare a investire significa, oggi, lasciare che l’inflazione eroda il proprio potere d’acquisto(i conti correnti non rendono nulla). Meglio informarsi, partire con piccole somme, usare strumenti a basso costo, e non cercare di battere il mercato (cosa quasi impossibile per i non professionisti). Un semplice piano di accumulo (PAC) su un ETF mondiale è spesso la scelta più saggia e democratica.

Conclusione – Verso un nuovo equilibrio: il capitalismo finanziario ha un futuro giusto?

Dopo aver esplorato entrambi i lati della medaglia, torniamo alla domanda iniziale: la finanza aumenta le disuguaglianze? La risposta, come spesso accade, è un “sì, ma non per forza”.

Sì, perché il sistema finanziario attuale – iper-deregolato, globalizzato, dominato da pochi grandi attori (BlackRock, Vanguard, hedge fund) – tende naturalmente a premiare il capitale sul lavoro, a concentrare la ricchezza nelle mani di chi già possiede patrimoni enormi, e a creare bolle e crisi che i poveri pagano più cari di tutti (basti pensare ai subprime del 2008: i banchieri furono salvati, le famiglie sfrattate).

Ma non per forza, perché la finanza non è una legge di natura. È un insieme di regole scritte da esseri umani, e come tali possono essere riscritte. Un capitalismo finanziario più giusto è possibile: servono tasse sui grandi patrimoni, una regolamentazione che separi la speculazione dagli investimenti produttivi, fondi pensione e sovrani trasparenti, e soprattutto democratizzazione dell’accesso – non solo ai mercati, ma anche alla cultura finanziaria.

Il futuro non è scritto. Stiamo assistendo a segnali contrastanti: da un lato, la finanza decentralizzata (DeFi) e le piattaforme digitali abbassano le barriere all’ingresso. Dall’altro, i giganti della gestione del risparmio diventano sempre più potenti, e la deregulation torna di moda in molti paesi. La vera sfida dei prossimi decenni sarà trovare un equilibrio tra la capacità della finanza di generare crescita e innovazione, e la necessità di non lasciare indietro intere generazioni e territori.

In conclusione: la finanza non è né un mostro né una bacchetta magica. È uno strumento. Se usata male, amplifica le disuguaglianze. Se usata bene, finanzia il futuro di tutti. Sta a noi, come società – attraverso le leggi, la partecipazione civile e l’educazione – decidere da che parte vogliamo stare. Perché il capitalismo finanziario può diventare più equo. Ma solo se smettiamo di guardarlo come un fenomeno ineluttabile, e iniziamo a governarlo come una scelta collettiva.