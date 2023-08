Donazioni una tantum o continuative: l’importante è supportare Medici Senza Frontiere

Chi ha deciso di eseguire una donazione onlus potrebbe prendere in esame la possibilità di destinare una parte del proprio denaro a Medici Senza Frontiere. Per supportare questa organizzazione si può fare riferimento a una donazione di tipo continuativo, scegliendo una frequenza mensile o annuale. In entrambi i casi si ha la libertà di stabilire la somma che si considera più adeguata, così che la donazione possa poi essere distribuita nel tempo. L’addebito si svolge su conto postale, su conto bancario o su carta di credito, e avviene – appunto – una volta al mese o una volta all’anno, a seconda della formula per cui si è deciso di optare.

Come funziona una donazione continuativa

Ma quali sono le caratteristiche di una donazione onlus continuativa? Nel caso in cui si decida di effettuare una donazione continuativa, si diventa Sostenitori Senza Frontiere: in pratica, tutti i mesi si ha l’opportunità di ottenere aggiornamenti che illustrano in che modo i soldi donati sono stati o stanno per essere utilizzati. Dal punto di vista di Medici Senza Frontiere, ogni donazione continuativa costituisce, come è semplice immaginare, un vantaggio molto significativo. Grazie a questa formula, infatti, l’organizzazione ha la possibilità di pianificare tutti i propri interventi in virtù di una meticolosa programmazione.

Come si effettua una donazione continuativa

Vediamo, dunque, qual è la procedura da seguire per compiere una donazione continuativa a vantaggio di Medici Senza Frontiere. Una delle soluzioni è quella che prevede di adoperare il form online che si trova sul sito web dell’organizzazione. Inoltre si può fare riferimento al numero verde 800 99 55.

Medici Senza Frontiere e le donazioni singole

Per Medici Senza Frontiere donazione una tantum e donazione continuativa hanno comunque lo stesso valore, nel senso che anche una donazione singola si può rivelare molto importante per l’attività di questa organizzazione. Insomma, non è detto che una donazione onlus sia obbligatoriamente di tipo continuativo. Tutte le persone che hanno la volontà di sostenere Medici Senza Frontiere hanno l’occasione di agire in tal senso anche attraverso una donazione singola, ferma restando la libertà di stabilire quale somma si ha intenzione di mettere a disposizione, senza vincoli. Ciò vuol dire che si può trattare anche di un importo di entità modesta. È importante trasmettere il messaggio che tutte le donazioni permettono di fare la differenza. Il numero verde 800 99 66 55 è disponibile anche per le donazioni singole; in alternativa si può ricorrere a una donazione online, da effettuare in maniera semplice e con la massima sicurezza, scegliendo fra la carta di credito, Paypal, Satispay o il bonifico bancario. in alternativa si può anche decidere di andare in una filiale bancaria ed eseguire il bonifico in maniera tradizionale.

Che cosa si può fare per sostenere Medici Senza Frontiere

Chi desidera sostenere Medici Senza Frontiere a livello economico ha la possibilità di inviare a Medici Senza Frontiere Onlus – via Magenta 5, Roma un bollettino di conto postale compilato ad hoc. Per saperne di più si può sempre consultare il sito web dell’organizzazione, che fornisce tutte le indicazioni utili per coloro che hanno in mente di procedere in questo modo. È possibile effettuare una donazione anche andando in un Punto SisalPay, approfittando del fatto che in tutta Italia ce ne sono oltre 40mila: sono bar, tabaccherie o edicole. In questo caso non bisogna far altro che dare al rivenditore il bollettino.

Gli altri strumenti per donare a Medici Senza Frontiere

Ci sono anche altri strumenti su cui si può fare affidamento per donare a Medici Senza Frontiere. I più tecnologici, per esempio, possono utilizzare l’applicazione di SisalPay, che si scarica sullo smartphone o sul tablet; i meno avvezzi ai nuovi device elettronici, invece, hanno a disposizione il classico metodo degli assegni bancari non trasferibili, da spedire in busta chiusa direttamente a Medici Senza Frontiere. Ribadendo che tutte le donazioni che vengono eseguite a beneficio di Medici Senza Frontiere possono essere oggetto di deduzione o di detrazione, è bene tenere conto anche del 5 x 1000, che entra in gioco al momento della dichiarazione dei redditi.

Medici Senza Frontiere

Da più di 50 anni Medici Senza Frontiere si occupa di offrire assistenza sanitaria in zone del mondo colpite da epidemie, guerre o disastri naturali. Ecco perché effettuare una donazione a favore di questa realtà vuol dire garantire un prezioso contributo a tutti i professionisti e a tutti i volontari che mettono a disposizione il proprio tempo per curare uomini, donne e bambini.