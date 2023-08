Che regalo fare a un barbiere? 2 suggerimenti da seguire

Scegliere che regalo fare non è mai facile, soprattutto se si parla di scegliere un pensiero che si adegui ad una specifica professione, come quella del barbiere. Il tuo amico sta per inaugurare il suo salone? Il tuo barbiere di fiducia sta per compiere gli anni oppure vuoi regalargli qualcosa di carino in occasione di una festività? Non temere, perché ci sono dei regali che sicuramente apprezzerà. Segui questi due suggerimenti e non sbaglierai di certo.

Realizza un kit personalizzato

Un professionista non è un vero professionista senza la giusta attrezzatura. Il modo per non sbagliare è quello di creare set personalizzato, come i kit per barbieri di creatoreforbici.com. Se non sei del settore, puoi affidarti a degli esperti per non sbagliare, che provvederanno a consigliarti gli strumenti che fanno al caso tuo. Ci sono molti modelli di forbici tra cui scegliere, ad esempio, che variano in base al tipo di taglio da attuare. Le forbici per barbieri sono uno strumento di lavoro essenziale per i professionisti del settore, nonché una componente fondamentale della loro creatività. Per tale motivo, la scelta di quelle giuste, professionali, deve essere accurata e personalizzata, a seconda delle esigenze del parrucchiere e dell’uso a cui le forbici in questione sono adibite. Esistono modelli che hanno le lame super lisce, che sono adatte ad ogni tipo di capello e sono affilate e taglienti come un rasoio. Oppure, esistono delle forbici con lame più sottili e punte appuntite, ideali per le sfumature perfette. Ma non possono mancare le forbici apposite per garantire una sfoltitura leggera e morbida. Le migliori forbici per parrucchieri sono quelle realizzate in acciai temperati di alta qualità, in quanto garanzia di durata e di efficienza. Le forbici, come tutti gli strumenti, hanno bisogno della giusta manutenzione, ma un buon materiale è un ottimo punto di partenza. Anche l’impugnatura è un altro aspetto da valutare, perché ne esistono tre tipi:

Impugnatura Opposta , è quella simmetrica, tipica della maggior parte di forbici per parrucchieri;

, è quella simmetrica, tipica della maggior parte di forbici per parrucchieri; Impugnatura Offset , è quella asimmetrica. Questa garantisce una posizione della mano più aperta, la posizione del pollice riduce così l’estensione eccessiva del dito stesso, consentendo al professionista di sentire meno tensione al tendine dell’avambraccio;

, è quella asimmetrica. Questa garantisce una posizione della mano più aperta, la posizione del pollice riduce così l’estensione eccessiva del dito stesso, consentendo al professionista di sentire meno tensione al tendine dell’avambraccio; Impugnatura Semi Off-set o semi-asimmetrica, permette di mantenere, durante il taglio, una posizione più bassa del gomito.

Se hai paura di sbagliare, puoi sempre regalare un kit che contenga almeno un modello per ogni impugnatura. Il barbiere deve sentirsi a suo agio con le forbici in mano, perché queste devono essere un suo prolungamento, quindi è fondamentale che sappia maneggiare al meglio.

Nel kit di un barbiere non sono importanti solo le forbici, ma anche altri strumenti, altri prodotti, come un buon rasoio. Anche qui, la scelta è vasta e molti prediligono il classico vecchio rasoio tradizionale. Un rasoio a mano libera, che garantisce maggiore precisione del taglio, dovuta alla presenza della singola lama. Anche qui, è importante trovare la lama giusta e le misure adeguate. Inoltre, ricorda sempre di abbinare tutto a shampoo, gel, cera, lozione dopobarba, balsamo. Il cliente deve sentirsi coccolato dal suo barbiere di fiducia e tutti questi prodotti ti consentiranno di soddisfare sia lui che il professionista. Sono prodotti che vengono amati anche dagli uomini, perché si prendono cura della loro pelle, se parliamo di barba, ma anche dei loro capelli. La differenza tra prodotti di qualità e prodotti scadenti è molto evidente e saprà riconoscerla anche il cliente che punta al meglio. È per questo che, se scegli di regalare un kit personalizzato ad un barbiere, non puntare mai al risparmio, ma acquista solo ciò che ne vale davvero la pena.

Crea la tua box con gadget divertenti

Se vuoi essere originale e fare un regalo che stupisca il barbiere, opta per dei gadget divertenti e unici. Puoi scegliere un grembiule con il suo nome e una frase spiritosa, oppure un orologio da parete a tema, utile e simpatico. Anche un portachiavi che custodisce le chiavi del salone è una buona idea, magari con dei ciondoli adatti al mestiere, come un paio di forbici e un pettine. Un marsupio porta attrezzi è un’altra ottima opzione, perché è comodo e molto pratico, e consente al barbiere di avere sempre tutto a portata di mano.