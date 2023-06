Colon retto tumore: quali sono i sintomi? Come intervenire?

Il cancro del colon-retto è una malattia devastante che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. La diagnosi precoce è fondamentale nella lotta contro il cancro del colon-retto, quanto prima viene individuata la malattia, tanto maggiori sono le possibilità di successo del trattamento. In questo articolo parleremo dell’importanza della diagnosi precoce del tumore del colon-retto e delle misure che si possono adottare per intervenire.

Analizzeremo i segnali di allarme e i sintomi, i test di screening disponibili e le modifiche allo stile di vita che si possono apportare per ridurre il rischio. Alla fine di questo articolo, avrete capito meglio perché la diagnosi precoce è fondamentale nella lotta contro il cancro del colon-retto e le misure che potete adottare per proteggere voi stessi e i vostri cari.

Introduzione al cancro del colon-retto

Il cancro del colon-retto è una malattia in cui le cellule anomale crescono all’interno dell’organo, il quale è la parte dell’intestino crasso che rimane dopo che l’intestino tenue ha assorbito i nutrienti dai cibi che mangiamo. Il cancro può svilupparsi lentamente per molti anni prima di causare sintomi. In molti casi, si sviluppa da piccoli polipi, ovvero crescite anomale delle cellule che possono diventare cancerose.

L’importanza della diagnosi precoce

La diagnosi precoce del cancro del colon-retto è fondamentale per il successo del trattamento, i sintomi possono essere vaghi e facilmente scambiati per altre malattie, possono includere il dolore addominale, la diarrea, la stitichezza e la perdita di peso. Tuttavia, questi sintomi possono essere presenti anche in altre malattie gastrointestinali. Per questo motivo, il cancro del colon-retto spesso non viene diagnosticato fino a quando non è già in fase avanzata.

I sintomi

I sintomi del cancro del colon-retto possono variare a seconda della posizione del tumore e possono includere il dolore addominale, la diarrea, la stitichezza, la perdita di peso, la stanchezza, il sanguinamento rettale e la sensazione di non riuscire a svuotare completamente l’intestino. Tuttavia, questi sintomi possono essere presenti anche in altre malattie gastrointestinali, quindi non sono specifici.

Test di screening

Esistono diversi test di screening disponibili, il più comune è la colonscopia. Questo test prevede l’inserimento di un tubo flessibile con una telecamera attraverso l’ano per ispezionare il colon-retto. Durante la colonscopia, il medico può rimuovere i polipi e prelevare dei campioni di tessuto per la biopsia.

Comprendere il processo di screening

Il processo di screening per il cancro del colon-retto può essere scomodo e imbarazzante, ma è fondamentale per la diagnosi precoce della malattia. La colonscopia richiede un giorno intero di preparazione, in cui si deve seguire una dieta speciale e prendere dei lassativi per svuotare completamente il colon-retto. Durante l’esame, verrà somministrata un’anestesia locale per ridurre il dolore e il disagio.

Fasi di intervento

La diagnosi precoce del cancro del colon-retto può essere fatta attraverso la colonscopia. Se il cancro viene diagnosticato in una fase precoce, può essere trattato con successo attraverso la rimozione chirurgica del tumore. In alcuni casi, la radioterapia o la chemioterapia possono essere utilizzate prima o dopo l’intervento chirurgico per ridurre il rischio di recidiva.

Opzioni di trattamento

Le opzioni di trattamento per il cancro del colon-retto dipendono dalla posizione e dallo stadio del tumore. Il trattamento può includere la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia o una combinazione di queste terapie. La chirurgia è spesso il primo passo nel trattamento del cancro del colon-retto, durante l’intervento chirurgico, il tumore viene rimosso insieme a una porzione del colon-retto circostante.

Cambiamenti dello stile di vita per prevenire il cancro del colon-retto

Ci sono alcune modifiche dello stile di vita che possono essere fatte per ridurre il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto. Una dieta sana ed equilibrata che include molte verdure, frutta e cereali integrali, l’esercizio fisico regolare e il mantenimento di un peso sano possono anche aiutare a ridurre il rischio di sviluppare la malattia.