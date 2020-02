Policlinico Gemelli: reparti, numero verde per contatti e informazioni

Uno degli ospedali più famosi e importanti in Italia è il Policlinico Gemelli a Roma. La qualità dei servizi proposti si nota anche per quanto riguarda il sito. Una struttura perfetta, molto intuitiva. Gli utenti più inesperti possono trovare anche una mappa per raggiungerlo dalle diverse uscite stradali.

Tralasciando questa particolarità, che ci ha stupito, il Policlinico Gemelli ha molti reparti altamente specializzati. In totale sono 7 i dipartimenti medici, tra cui troviamo:

Neurologia e ortopedica

Cardiologia

Gastroenterologia e urologia

Reparto neo natale e pediatrico

Rianimazione

Oncologia

Malattie infettive

Queste sezioni sono poi suddivise in diverse aree che curano anche malattie specifiche. Ortopedia, ad esempio, è specializzata anche nella cura dei reumatismi o di problemi di osteopatia. Ecco perché spesso il centralino fornisce diverse informazioni. Un paziente, che ha dei problemi di salute degenerativi, si dovrebbe immediatamente rivolgere al Policlinico Gemelli.

Il centralino sempre disponibile

Oggi, gli ospedali che offrono buone prestazioni assistenziali mediche, rinomate in tutta Italia, si sono messi al pari della tecnologia. Le informazioni al Policlinico Gemelli si possono chiedere tramite diversi metodi di contatto per aiutare tutti gli utenti.

Per informazioni sui reparti del Policlinico Gemelli, prenotazioni e anche per assistenza il numero da chiamare è il 06 3551 0330 oppure 06 3551 0332. Entrambi i numeri sono attivi dal lunedì al giovedì con l’orario dalle 8.30 alle 16.00. Mentre il venerdì si ha la disponibilità di chiamare dalle 8.30 alle 14.00.

Dovete inviare documenti o richiedere eventuali cartelli cliniche? Allora potete direttamente collegarvi al sito del Policlinico Gemelli e seguire le diverse informazioni scritte in modo dettagliato. Anche se non è più usato, esiste anche un contatto tramite Fax, al numero 06 3015 5981.

Le prenotazioni nei diversi reparti

In base alla visita che dovete eseguire, consigliata dal medico di famiglia o dall’ospedale della vostra città, le prenotazioni presso il Policlinico Gemelli sono effettuabili tramite:

Contatto telefonico

Invio richiesta con PEC

Tramite Fax

Rivolgendovi agli sportelli fisici

Il metodo migliore per una prenotazione nel Policlinico Gemelli è con contatto telefonico o agli sportelli. Comunque per avere la sicurezza che ci sia “l’appuntamento” che vi occorre, dovete avere una risposta scritta.

Solitamente il tutto avviene in pochi minuti. Una volta che avete contatto il centralino, verrete diretti al “reparto” informazioni che vi fissa l’appuntamento. In caso di contatto mail, la risposta della data di visita, vi viene poi inviata in pochi minuti o massimo qualche ora.

Policlinico Gemelli ricovero a pagamento

Un altro servizio molto apprezzato nel Policlinico Gemelli dagli utenti che non possono attendere per delle operazioni “vitali”, sono i ricoveri a pagamento.

Il ricovero può essere richiesto con due tipologie di modalità, vale a dire:

Ricovero elettivo ordinario

Ricovero Urgente e pronto soccorso

Come suggeriscono i termini stessi, il primo viene richiesto perché il cliente ha la possibilità di attendere qualche mese. Il secondo nasce in moto urgente ed ha diritto alla priorità. Il pagamento avviene in con un versamento di una “quota” versata in precedenza al ricovero, si ha poi una quota di degenza, chiamata anche quota alberghiera.