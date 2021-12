Jquery autocomplete: ecco che funzione è ed il modo in cui si usa

Non tutti hanno mai sentito parlare del sistema autocomplete poiché è una funzione multimediale che interessa di fatto chi è che ha la necessità di visualizzare in real time le ricerche e nel momento in cui si ha un campo di input libero e questa è una cosa estremamente utile. È molto probabile che la maggior parte delle persone abbiano usufruito di questa funzione e ne usufruiscano ogni giorno, ma senza saperlo realmente. Un esempio di Shaqiri autocomplete è di fatto la ricerca della parola all’interno di un sito che facilita notevolmente il nostro campo e soprattutto velocizza le funzioni per centrare al meglio questo obiettivo.

Cos’è il jquery autocomplete

Di fatto questa funzione è un autocompletamento che si realizza tramite HTML e JavaScript con una lista di parole chiave che il sistema va a selezionare. Per far questo è importante sapere prioritariamente quali siano gli elementi che dovranno essere scelti e di quando si andranno ad inserire tutti i dati del cosiddetto Boot test.

Una volta inseriti tutti i dati necessari semplicemente il jquery autocomplete farà apparire all’interno un elenco simile ad una sorta di menù a tendina con tutte le ricerche e tutti i risultati. Chiaramente questi risultati cambieranno man mano che si andranno a digitare magari delle altre lettere.

Affinché questa funzione sia corretta è necessario che funzioni il plug-in e di conseguenza è importante inserire inizialmente il jack e in seguito il jquery proprio all’interno della pagina web di riferimento. E’ importante non saltare nessun passaggio e fornire le informazioni nel modo più corretto possibile, per evitare di avere dei risultati non soddisfacenti e poco utili alla nostra ricerca.

Funzionamento dell’autocomplete

Per il buon funzionamento è necessario che il codice possieda tre file che devono essere obbligatoriamente incluse in jquery.js che ha lo scopo primario di richiamare velocemente tutte le diverse librerie base delle jquery. Questo passaggio è anch’esso fondamentale per dare alla ricerca un’informazione più precisa e per indirizzare correttamente tutti i risultati.

C’è poi il jquery che include tutte le differenti funzionalità che sono necessarie al fine che avvenga l’autocompletamento. Il codice jquery-.CSS è invece assolutamente fondamentale ai fini della formattazione del menù a tendina che poi in seguito verrà mostrato nel momento in cui si troveranno tutti i risultati pertinenti alle ricerche che vengono effettuate dal diretto interessato. Tutto questo avviene in Realtime e di conseguenza è una funzione molto veloce che restituisce risultati in modo immediato.

Questa funzione è importantissima e se anche non tutti la conoscono per nome, in realtà si utilizza comunemente quasi ogni giorno. Una semplice ricerca che viene fatta o magari la ricerca anche solo di una parola chiave all’interno di un testo, sono di fatto un jquery autocomplete. Tutte le ricerche che vengono fatte con il pc sfruttano questo sistema molto efficiente che va a cercare in un database le risposte migliori. Più le informazioni inviate saranno precise e corrette e più si avrà la restituzione di un risultato consono e sensato in seguito ad esse.