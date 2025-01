Prestiti auto senza anticipo: cosa sono e come ottenerli?

Scopriamo come è possibile ricevere un prestito per acquistare l’auto che desideriamo senza anticipo. Quello che molto spesso costituisce un ostacolo quando vogliamo comprare una macchina nuova è proprio la somma che viene richiesta dalla banca al momento della concessione dell finanziamento di cui abbiamo bisogno. Vediamo dunque a chi rivolgersi per ottenere un prestito senza alcun anticipo.



I prestiti per l’acquisto di un’automobile o di qualsiasi altro veicolo sono tra i più diffusi nel mondo dei finanziamenti. Quando andiamo ad acquistare un’auto presso qualsiasi concessionario, qui ci verranno offerte diverse opzioni di prestito per permetterci di dilazionare il pagamento dell’auto che siamo acquistando con rate leggere, che non vadano ad intaccare eccessivamente il nostro budget mensile.

Tra diverse opzioni disponibili ci sono i prestiti senza anticipo, dei quali scopriremo tutto quello che c’è da sapere per averne accesso.

Prestiti auto senza anticipo: come funzionano e a chi rivolgersi per ottenerli?

Se siete intenzionati ad acquistare un auto, vi sarete sicuramente accorti della vasta gamma di prodotti finanziari tra i quali potrete scegliere. Le banche negli anni hanno cercato di allargare sempre di più la propria cerchia di clienti, e per farlo hanno creato forme di prestito sempre nuove, volte a soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente.

Una delle richieste che solitamente viene fatta quando vogliamo ricevere un prestito per l’acquisto di un’auto nuova o usata è una determinata somma da versare come anticipo.

Questo costituisce molte volte un ostacolo per il cliente, che non sempre può permettersi di affrontare questa maxi rata iniziale. Per questo motivo nascono i prestiti senza anticipo, magari anche con l’aggiunta del finanziamento a tasso zero. Come funzionano è facilmente intuibile dal nome stesso del prodotto, che non prevede dunque il versamento dell’anticipo iniziale.

Di conseguenza, a parità di somma richiesta e di durata del finanziamento, le rate saranno leggermente più alte così come il tasso d’interesse applicato, ma con il vantaggio di un pagamento dilazionato che non gravi eccessivamente sul budget a nostra disposizione.

A chi rivolgersi per ottenere un finanziamento per l’acquisto di un’auto senza alcun anticipo? Ad offrirci questa forma di prestito sarà la concessionaria stessa, che farà da tramite tra noi e la banca che ci concederà il prestito.

Se volete però essere sicuri che il prestito che vi viene offerto è veramente conveniente, il nostro consiglio è quello di informarvi preventivamente su internet riguardo ai tassi applicati solitamente e di conseguenza valutare se accettare o meno il finanziamento che vi è stato proposto.

Come richiedere un preventivo per prestiti auto senza anticipo

Dunque è sempre bene tenersi informati quando vogliamo richiedere un prestito, per evitare di accettare un finanziamento che si rivela tutt’altro che conveniente. La cosa migliore da fare se siete interessati a ricevere un prestito senza anticipo per l’acquisto di un’auto nuova o usata è quello di richiedere un preventivo presso diverse compagnie, in modo da confrontarli e decidere di conseguenza, così da ottenere prestiti auto a tassi vantaggiosi.

Tutto ciò è possibile farlo gratuitamente online, collegandosi al sito internet della banca presso la quale intendete richiedere un prestito. Qui non avrete bisogno di registrarvi o inserire i vostri dati personali: gli unici dati richiesti per calcolare l’importo di ogni rata saranno l’importo di cui avete bisogno e la durata del finanziamento. Cliccando su Calcola rata, in pochi secondi vi verrà presentata la proposta più conveniente, con i relativi tassi d’interesse applicati.

Dunque facendo questa operazione sui siti web di compagnie diverse, potrete avere una visione complessiva dei prodotti disponibili sul mercato. A questo punto le possibilità sono due: se il finanziamento offerto dalla concessionaria vi sembra conveniente, allora potrete effettuare subito la richiesta, mentre in caso contrario potrete richiedere un prestito presso la banca che vi offre il trattamento più conveniente e successivamente effettuare l’acquisto, il tutto senza dover versare alcun anticipo.