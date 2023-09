Mutui: tutti i vantaggi di Fineco

Decidere di sottoscrivere un mutuo è una scelta molto importante che accompagna la vita di un individuo per un arco temporale piuttosto ampio. Per questo motivo, nelle fasi che precedono la stipula, è bene tenere conto di una serie di fattori, esaminando benefici e costi e come questi possano influire sul rimborso. Il primo passo da compiere è quello di valutate se scegliere fra tasso fisso e variabile, considerando che nel primo caso la rata da versare è costante, mentre nel secondo è influenzata dal mutamento dei tassi di riferimento ad ammortamento in corso.

In questo periodo, per effetto delle politiche delle banche centrali, la differenza è meno incisiva rispetto al passato, ma nella scelta del tasso variabile bisogna tenere conto delle eventuali fluttuazioni in campo economico. Per questi motivi, valutare la proposta più vantaggiosa può rivelarsi molto complicato: diventa quindi fondamentale affidarsi a una banca innovativa, in grado di garantire un mutuo modulare.

Perché scegliere un mutuo Fineco

Banca Fineco offre oggi le migliori proposte di mutui online, garantendo semplicità, flessibilità, un servizio personalizzato in base alle esigenze del cliente e assistenza per l’intera durata del finanziamento. Tramite Fineco è possibile accedere inoltre a diversi servizi: si può richiedere un mutuo per l’acquisto della prima o della seconda casa, ricorrere a una surroga o al rifinanziamento di un mutuo in atto.

Il servizio è sempre all’avanguardia e consente di gestire ogni fase della stipula comodamente dai propri dispositivi elettronici. Se vi state chiedendo come ottenere un mutuo Fineco, sappiate che l’iter da seguire è molto semplice: basta accedere al sito ufficiale, dare il via a una procedura chiara e intuitiva e lasciarsi guidare verso la soluzione più giusta. E i vantaggi che non si concludono con la stipula del contratto.

Fineco: i vantaggi di Mutuo Remix

Sottoscrivere un mutuo con Fineco dà la possibilità di adottare un mutuo modulare, che consente di scegliere un tasso fisso o un tasso variabile. L’opzione disponibile dà la possibilità al cliente di stabilire, in perfetta autonomia, la componente fissa e variabile da adottare, sfruttando quindi quella a tasso variabile nei momenti in cui è più conveniente o stabilizzare la rata con il tasso fisso.

Tutto in maniera gratuita. Ma non solo. In un mutuo Fineco la polizza scoppio e incendio è sempre inclusa e per tutte quelle situazioni che possono rendere difficoltoso il rimborso delle rate, vi è la possibilità di stipulare una polizza in grado di tutelare i sottoscrittori da eventuali eventi avversi.

La scelta digitale che sostiene l’ambiente

Un mutuo Fineco garantisce sempre la massima trasparenza, dal momento che l’ammontare della rata e i costi sono ben visibili sin dalle prime fasi della richiesta. Inoltre, l’istruttoria è completamente “paperless”, ciò vuol dire che ogni procedura è digitalizzata e può essere eseguita comodamente in remoto. L’assenza di documenti cartacei, oltre ad aderire a una serie di iniziative ambientali, fa sì che il cliente possa avere accesso in ogni momento ai dati sull’avanzamento semplicemente collegandosi alla propria area protetta.

Ma i vantaggi per chi adotta idee green sono molteplici: Fineco sostiene infatti l’acquisto di una casa con classe energetica A o B con mutui vantaggiosi e pensati su misura del cliente. Per eventuali richieste di assistenza, Fineco mette inoltre a disposizione uno dei suoi 2600 Personal Financial Advisor, consulenti esperti e certificati che in qualsiasi momento possono rispondere a tutte le domande sulla sottoscrizione. L’assistenza, naturalmente, è sempre garantita e consente al cliente di trovare le risposte che cerca in uno dei Fineco Center, online o direttamente a casa propria.