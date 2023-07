Junior Cristarella intervista Samuele Cavallo su Sbircia la Notizia

Con una passione innata per il giornalismo e un talento indiscusso nel mondo delle interviste, Massimiliano Orestano Junior Cristarella di Sbircia la Notizia Magazine è diventato un nome di riferimento nel settore dell’intrattenimento.

Chi è Samuele Cavallo?

Samuele Cavallo, l’interprete del personaggio Samuel nella celebre soap opera televisiva “Un posto al sole” trasmessa su Rai 3, festeggia il ventennale della sua carriera nell’ambito televisivo. Oltre ad essere un attore di grande talento, Cavallo si distingue per le sue abilità poliedriche. Non si limita solamente alla recitazione, ma dimostra anche di essere un ballerino eccezionale e un musicista di notevole bravura. La passione per la musica ha accompagnato Cavallo sin dalla sua adolescenza, quando ha iniziato a esplorare il mondo della danza, per poi dedicarsi con determinazione allo studio del canto, della danza e della recitazione, dimostrando un costante impegno verso le arti performative.

Età e Segno Zodiacale

Samuele Cavallo, nato l’11 gennaio 1988 a Fasano, in provincia di Brindisi, ha raggiunto l’età di 35 anni. Il suo segno zodiacale è il Capricorno.

Vita Privata

Riservato riguardo alla sua sfera privata, Samuele Cavallo mantiene un profilo discreto al di fuori del mondo dello spettacolo. Poco si sa della sua vita al di fuori dei riflettori.

Partner

Elisa Angelini è il nome della compagna di Samuele, una donna affascinante che condivide la sua vita da diversi anni. Insieme hanno una figlia primogenita di nome Isabel.

La passione per il canto

Samuele Cavallo, oltre ad essere un attore di successo, è anche un cantautore molto apprezzato. Il suo ultimo singolo, intitolato “Cos’è un papà”, è stato rilasciato il 10 gennaio. Questo brano speciale è dedicato alla sua adorata figlia Isabel, che ha compiuto un anno proprio a inizio gennaio 2023.

La creazione della canzone “Cos’è un papà” non è stata improvvisata, ma è stata scritta nel corso di molti momenti durante il primo anno di vita della figlia. Samuele Cavallo ha utilizzato il suo strumento più prezioso, il cuore, per comporla. Come ogni uomo che diventa padre, anche l’attore di “Un posto al sole” si è interrogato sul suo ruolo: “Sarò un buon padre? Saprò svolgere il ruolo di papà?”. In una frase del brano, afferma: “Un padre, sai, non puoi scegliere, ma proverò ad essere il migliore io per te”. Chissà se anche il personaggio che interpreta in “Un posto al sole” diventerà presto padre?

La foto presente in questo articolo è di Giuseppe D’Anna / FremantleMedia