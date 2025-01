Finanziamenti: ecco i nuovi prodotti Findomestic

Richiedere un piccolo prestito è un’azione che chiunque, previa un’entrata mensile sicura, anche modesta, può permettersi di fare. A differenza del classico mutuo è caratterizzato da una cifra nettamente minore, rimborsabile con maggiore semplicità. Tra i principali istituti di credito del nostro paese che erogano finanziamenti per cifre non elevate figura Findomestic.La sua fama è dovuta principalmente all’opportunità da parte dei consumatori di richiedere prestiti di lieve entità in maniera facile e rapida, con la cifra inviata sul loro conto corrente in pochissimo tempo. Oltre ad una maggiore agevolezza nell’ottenere il finanziamento altri punti a favore sono i tassi di interesse estremamente convenienti, soprattutto per gli impieghi a favore ella tutela dell’ambiente.

Finanziamenti Findomestic: quali scegliere?

Le modalità del prestito erogato da Findomestic ai propri clienti sono abbastanza variegate. Vi è una vasta gamma con la quale esaudire le richieste più disparate, in base alle disponibilità finanziarie e agli scopi prefissati.

Finanziamenti veloci online destinati a quella fascia di consumatori che va dalla maggiore età ai 75 anni, i quali possiedono un conto corrente con l’entrata di un reddito garantito. L’istituto consente di richiedere da mille a 60 mila euro, con firma del contratto avvenuta digitalmente.

Tramite la sezione apposita sulla home del sito ufficiale è possibile inserire l’importo per diverse finalità, che vanno dall’acquisto di una vettura, un immobile, pagamento dei corsi universitari ecc.

Dopi aver inserito il progetto che si intende realizzare e la cifra del finanziamento, per esempio l’acquisto di un’auto nuova per la somma di 10 mila euro, si aprirà una schermata nella quale verranno mostrati ulteriori dati relativi al servizio offerto, tra cui le potenziali rate mensili, la durata del finanziamento, il valore di Tan e Taeg (fissi).

Richiesta finanziamento veloce online

I prestiti Findomestic si possono ripartire in diverse aree:

Prestito per auto e moto : è un servizio finalizzato per comperare una vettura, che sia un’automobile, un motore o altri mezzi di trasporto come le bici e gli scooter elettrici, di qualunque cilindrata. Tra le spese effettuate si possono inserire quelle relative ad assicurazione, bollo e passaggio di proprietà;

: è un servizio finalizzato per comperare una vettura, che sia un’automobile, un motore o altri mezzi di trasporto come le bici e gli scooter elettrici, di qualunque cilindrata. Tra le spese effettuate si possono inserire quelle relative ad assicurazione, bollo e passaggio di proprietà; Prestito per la persona : viene erogato ai clienti che necessitano di denaro istantaneo per sovvenzionare le iscrizioni presso palestre o corsi sportivi, sottoporsi a visite mediche, pagare studi scolastici ed universitari, acquistare dispositivi mobili come pc e smartphone, pianificare un viaggio;

: viene erogato ai clienti che necessitano di denaro istantaneo per sovvenzionare le iscrizioni presso palestre o corsi sportivi, sottoporsi a visite mediche, pagare studi scolastici ed universitari, acquistare dispositivi mobili come pc e smartphone, pianificare un viaggio; Prestito rata verde : Viene concesso per quei clienti i quali, con il loro investimento, favoriscono l’impiego di energie rinnovabili, come l’acquisto di vetture elettriche o ibride, sistemi per la domotica ecc. Consente di godere di vantaggi fiscali per operazioni di carattere edilizio, col fine di far prevalere i sistemi di energia rinnovabile, come l’impianto di pannelli solari e gli interventi di isolamento termico. Questi benefit, tra cui l’Ecobonus, hanno una riduzione dell’Irpef che può arrivare al 65 per cento.

: Viene concesso per quei clienti i quali, con il loro investimento, favoriscono l’impiego di energie rinnovabili, come l’acquisto di vetture elettriche o ibride, sistemi per la domotica ecc. Consente di godere di vantaggi fiscali per operazioni di carattere edilizio, col fine di far prevalere i sistemi di energia rinnovabile, come l’impianto di pannelli solari e gli interventi di isolamento termico. Questi benefit, tra cui l’Ecobonus, hanno una riduzione dell’Irpef che può arrivare al 65 per cento. Prestito per la casa: concernente all’acquisto di un terreno, un eletrodomestico, infissi e serramenti ecc. In caso di interventi domestici a sfondo green si ci può dirigere verso il finanziamento Rata Verde esposto nel punto precedente.

Prestito online veloce flessibile

È utile ricordare alcuni benefici per chi sottoscrive un prestito, che si possono attuare, in alcuni specifici casi, superati i sei mesi dall’inizio dei pagamenti:

Cambio rata , con cui poter cambiare la cifra da pagare mensilmente;

, con cui poter cambiare la cifra da pagare mensilmente; Salto rata, si può non pagare per un mese la somma dovuta;

Si tratta di due servizi aggiuntivi che hanno un limite di impiego (massimo tre volte), stabilito dagli accordi stipulati in precedenza.