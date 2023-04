Estratto conto scalare: che tipo di documento è? A cosa serve?

I rendiconti scalari sono uno strumento contabile relativamente nuovo che offre alle imprese un processo di rendicontazione finanziaria più snello. Vengono utilizzati in alternativa ai tradizionali prospetti di conto economico complessivo, che per molte aziende possono risultare troppo complessi e dispendiosi in termini di tempo. I rendiconti scalari suddividono le componenti di un’azienda in componenti più piccole. Cosa ci si può aspettare da questo? Diamo un’occhiata in questo articolo!

Che cos’è una dichiarazione scalare?

Un rendiconto scalare è un rapporto finanziario semplificato che include solo le componenti chiave dei guadagni di un’azienda. Per molti versi, un rendiconto scalare è simile a un bilancio, ma invece di includere le attività di un’azienda, si concentra sulle entrate e sulle spese. A differenza del bilancio, lo scalare non include informazioni sul patrimonio netto dell’azienda, come le quote di proprietà o il debito finanziario. Cosa significa questo per voi? Un rendiconto finanziario scalare includerà solo le componenti principali delle entrate e delle uscite.

Questo spesso si traduce in un rendiconto finanziario più piccolo e meno complicato, se siete proprietari di un’azienda, il rendiconto finanziario più piccolo potrebbe essere il benvenuto. Per un’azienda di grandi dimensioni potrebbe essere meno opprimente di un bilancio completo. Inoltre, alcune aziende potrebbero ritenere che un rendiconto scalare fornisca una visione più chiara della loro performance finanziaria. In entrambi i casi, è importante capire cos’è un rendiconto scalare e come utilizzarlo.

Come creare un rendiconto scalare

Il processo di creazione di un rendiconto scalare è abbastanza semplice, ma comporta alcune registrazioni contabili aggiuntive. Ad esempio, è necessario creare una registrazione separata per ogni parte dei ricavi che si intende includere nel rendiconto finanziario. Ad esempio, se producete software, dovrete aggiungere voci al giornale per ogni vendita effettuata ai clienti e per ogni abbonamento ricevuto. Allo stesso modo, se avete un costo del venduto separato, dovrete fare le voci del diario appropriate per registrarlo.

In primo luogo, è necessario identificare le singole voci di ricavo che si desidera includere nella relazione finanziaria. A tale scopo, è possibile esaminare i registri delle vendite e identificare le singole voci di ricavo, ad esempio se vendete un software che costa 500 dollari e ogni vendita genera 500 dollari di entrate. Quindi, è necessario creare una voce del giornale per registrare ciascuna di queste voci di vendita.

Trovare gli stessi dati nel proprio sistema contabile

Una parte fondamentale della creazione di un rendiconto scalare consiste nel trovare gli stessi dati nel proprio sistema contabile tradizionale. Questo può essere un problema, soprattutto se si utilizza un software di contabilità separato dai rapporti finanziari e di vendita. Fortunatamente, esistono alcuni modi per trovare gli stessi dati nel proprio sistema contabile, in primo luogo, è possibile utilizzare la funzione di ricerca del sistema contabile per individuare gli stessi dati nel sistema.

I dati che troverete nel vostro sistema contabile saranno in posti diversi da quelli che vi aspettate ed è possibile che nel sistema contabile siano presenti dati che non compaiono nel rapporto finanziario tradizionale. È poi possibile cercare gli stessi dati utilizzando i report in aree diverse del sistema, ad esempio è possibile trovare i dati desiderati in un rapporto sulle vendite ai clienti, sulla produzione o sull’inventario. Tenete presente che, a seconda dell’organizzazione del vostro sistema, potreste trovare gli stessi dati in posti diversi. Infine, si può cercare di individuare un report che includa solo i dati desiderati. Spesso esistono rapporti che includono solo un certo numero di righe, questo potrebbe essere il report che si sta cercando.

Esaminare le informazioni

Una volta identificati gli stessi dati nel sistema, è il momento di esaminare le informazioni. Potrebbe essere necessario un po’ di lavoro investigativo per identificare gli stessi dati nel sistema contabile. Potreste doverli cercare o guardare altri rapporti che includono solo alcune informazioni, ma non il vostro rapporto finanziario completo.

Ad esempio, nel sistema contabile si possono vedere le seguenti informazioni: – 200.000 dollari di ricavi – 200.000 dollari di costo del venduto – 20.000 dollari di profitto successivamente, è necessario visualizzare queste informazioni sul proprio rapporto finanziario. Per prima cosa, rivedete il report del vostro sistema contabile per assicurarvi di aver identificato le righe e gli elementi di dati corretti, potrebbe essere necessario consultare il report più volte per essere sicuri di identificare i dati giusti.

Risultati

Dopo aver identificato gli stessi dati nel sistema contabile, si è pronti a creare il rendiconto scalare che può farvi risparmiare tempo e fatica, in quanto vi fornirà un rendiconto finanziario semplificato e una visione più chiara delle vostre prestazioni finanziarie. Il rendiconto scalare può essere utilizzato per confrontare la propria performance finanziaria con quella di altre aziende, nonché per esaminare la propria crescita e confrontarla con quella dell’economia generale.