Erika Barbato: chi è, i suoi outfit e consigli di abbigliamento

Il mondo della moda resta il sogno più ambito delle teenager appassionate di tacchi, sfilate e capi di lusso. Con i social network la possibilità di entrare a farne parte si è allargata facendo emergere giovani ragazze dal talento innato per il buon gusto e rendendole figure di spicco nel fashion marketing online e non. Tra queste Erika Barbato , blogger e influencer di moda.

Biografia

La giovane Erika Barbato (22 anni) nasce a Campobasso, Molise. Si scrive all’Università nella facoltà di Scienze della comunicazione e muove i primi passi sul web postando scatti fatti da lei su outfit e proposte di look sulla pagina personale di Facebook. Dopo aver riscosso un discreto seguito decide di cimentarsi in qualcosa di più specifico e apre il suo blog online nel luglio del 2012. Lo descrive come “un diario personale da condividere con chi decide di andare oltre le foto sui social ed entrare nella mia quotidianità”. Nelle varie interviste di cui è stata ospita afferma più volte la sua passione per la moda: “per me la moda è assolutamente un modo di rappresentarsi” ed è stato ciò che l’ha spinta ad aprire un blog online per dedicarsene al 100% . E non solo di moda Erika parla anche di viaggi, cibi, eventi, fotografiche raccontandoli attraverso le sue esperienze quotidiane e consigliando al meglio i suoi followers.

Viene seguita sia da sua coetanee che da persone più adulte e negli anni si è conquistata una certa fama per i suggerimenti sulla moda, attraverso Facebook, Instagram e venendo proclamata Brand Ambassador diverse aziende di Beauty, Abbigliamento e gioielli come Maybelline, Morellato , OVS, Guess.

Outfit e consigli di Erika

La fashion blogger, Erika Barbato con la sua passione e il talento per la moda ha conquistato un posto tra le influencer più conosciute. Non ha modelli precisi a cui si ispira e crede che ognuno debba trovare il proprio stile e seguire quello. Marylin Monroe e Audrey Hepburn però non scampano al loro dovere di Icone immortali e punti di riferimento del buon gusto e dello stile, così la Barbato ammette di avere dei loro quadri in camera.

Erika però non è solo una blogger e influencer di talento ma mette anche tanta professionalità nel suo lavoro, elemento per lei fondamentale e che specifica essere un tassello da non tralasciare. Nel suo blog Erika dà consigli su come affrontare l’inverno in pieno stile: i must have che a suo parere non possono mancare sia d’inverno che d’estate sono i completi con gonna e maglia, adatti per le stagioni più fredde con tessuti di lana o cotone pesante. Anche gli abitini in versione “Calda e comoda” da abbinare ad uno stivale alto e un cappotto lungo. Tra i cappotti nomina il modello “Teddy Coat” ovvero un tipo di giaccone molto ampio che ha l’effetto peluche , quindi ricoperto da una sofficissima lana o pelliccia ecologica. I colori rimangono quelli basic classici delle stagioni autunno/inverno con la variabile del Rosa, molto usato quest’anno.

Insomma , è talentuosa, instancabile, divertente e immancabilmente alla moda: Erika e il suo blog possono dare ottimi consigli per uno stile di vita all’insegna del buon gusto!