Aeroporto Lampedusa: come arrivare, contatti utili e tariffe dei voli

Viaggiare anzi volare, oggi è diventato facile ed economico. Percorre lunghe tratte, spostandosi da un lato ad un altro dell’Italia, non è mai stato tanto conveniente. Uno degli aeroporti che sta aiutando ad avere nuove rotte e anche nuove compagnie aeree, è proprio l’aeroporto di Lampedusa. Quali sono le caratteristiche di questa struttura? Si parla comunque di un immobile di ultima generazione, ben costruita, completa di diversi terminal e con ampi parcheggi.

Nelle sue vicinanze troviamo anche diverse aziende di autonoleggio e taxi. Tutto organizzato per garantire uno spostamento rapido ai nuovi turisti, specialmente quelli che si autogestiscono la loro vacanza. Non ci dimentichiamoci anche della grande presenza di alberghi ed hotel a buon mercato. Uno dei vantaggi migliori che è offerto dall’aeroporto di Lampedusa è anche la possibilità di consultare il suo sito internet. Infatti sono molti gli utenti che si affidano ad internet per avere la sicurezza che il loro aereo parta.

Contatti, prenotazioni e informazioni

L’ aeroporto di Lampedusa, in codice LMP, riesce a fornire il giusto trasporto aereo nell’isola siciliana. Si stima che ogni anno sono circa 200.000 passeggeri che volano nella rotta tra Sicilia e resto d’Italia. Questo vuol dire che effettivamente si tratta di una struttura realmente molto usata. In totale, l’aeroporto di Lampedusa accoglie 6 compagnia aeree che permettono di eseguire delle rotte nel territorio italiano.

Per avere delle informazioni sui voli, sui parcheggi, sugli abbonamenti o anche per delle prenotazioni per gli NCC, potete contattare direttamente l’aeroporto di Lampedusa. Infatti saranno loro a prendersi in carico di aiutare il turista nel suo viaggio. Ad ogni modo, i metodi di contatto sono prevalentemente due, vale a dire tramite a-mail sul suo sito oppure con contatto telefonico allo +39 0922970731.

L’aeroporto di Lampedusa le compagnie aeree

Le linee aeree che usano l’aeroporto di Lampedusa sono:

Alitalia

Blue Express

Danish Air Transport

Neos

Volotea

Vueling

Tutte compagnie che effettuano solo ed esclusivamente delle rotte nazionali.

Alitalia parte da Milano Linate e Roma Fiumicino, per poi arrivare direttamente presso l’aeroporto di Lampedusa.

parte da Milano Linate e Roma Fiumicino, per poi arrivare direttamente presso l’aeroporto di Lampedusa. La Blue Express permette un viaggio con partenza da Bergamo, Bologna, Rimini, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Verona.

permette un viaggio con partenza da Bergamo, Bologna, Rimini, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Verona. La Danish Air Transport parte da Catania e Palermo, per dimezzare il chilometraggio.

parte da Catania e Palermo, per dimezzare il chilometraggio. La Neos ha una sola partenza, cioè da Milano Malpensa, ma riesce a gestire i voli in modo da eseguirne molti durante l’anno.

ha una sola partenza, cioè da Milano Malpensa, ma riesce a gestire i voli in modo da eseguirne molti durante l’anno. La Volotea , che oggi sta diventano una compagnia aerea famosa in Italia, parte da Bergamo, Genova, Torino, Venezia e Verona.

, che oggi sta diventano una compagnia aerea famosa in Italia, parte da Bergamo, Genova, Torino, Venezia e Verona. Infine, c’è la Vueling che parte solo da Roma Fiumicino.

Voli low cost e innovazione

Per un utente che ha intenzione di dedicarsi ad una bella vacanza nelle spiagge siciliane, è possibile avere dei voli low cost. Le compagnie aeree che permettono un viaggio di appena 50 euro, sono la Volotea, la Neos e la Vuelling. Si parla di classe turistica, ma il volo dura da 30 minuti fino ad un massimo di 1 ora. Quindi, se vivete nelle zone di partenza di queste compagnie aeree, potrebbe essere un affare comprare il biglietto per l’aeroporto di Lampedusa.