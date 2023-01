Tosca Blu: vende solo borse? Come acquistare sul sito ufficiale?

Tosca Blu è un Brand di vendita di scarpe, borse e accessori all’ultima moda. Può essere acquistata direttamente sul sito ufficiale, ottenendo addirittura la consegna gratuita per ordini al di sopra dei 150€.

Gli articoli di Tosca Blu sono di un certo pregio, eleganti, adatti alle donne di carattere e che amano la comodità oltre che l’eleganza. Sono prodotti di qualità, composti da materiali esclusivi e di assoluta unicità. Sono prodotti lavorati dai più esperti stilisti, con una grande esperienza nel settore.

Il Brand è sinonimo di garanzia e qualità. Con Tosca Blu, infatti, si può stare tranquilli di aver fatto la scelta giusta e di aver investito in una marca che ha a cura i bisogni dei suoi clienti.

Tosca Blu: cosa vende

Tosca Blu non è un brand di sole borse, ma si occupa anche della vendita di scarpe e accessori. Tra questi ultimi si possono trovare cinture abbinare, sciarpe o foulard, portafogli e portachiavi.

Il target di questo negozio è tutto femminile, e non si rivolge ad una donna qualunque. Tosca blu vuole conquistare la donna che ama vestirsi elegante, quella forte e di carattere, che sa apprezzare la qualità e la comodità. La donna che veste gli accessori di questo Brand è tenace ma anche estremamente suadente: semplicemente straordinaria nella sua unicità.

Tra le scarpe si possono trovare numerose proposte come Sneakers, decolleté, stivali e stivaletti, sandali e infradito, scarpe basse e ballerine, scarpe stringate eleganti e mocassini. Tosca Blu propone anche Ciabatte e Zoccoli, per la donna che vuole essere elegante e alla moda ovunque: in spiaggia, in casa o in vacanza.

Anche le borse offrono ampio margine di scelta, tra le borse a mano, le pochette, le mini, le borse a spalla o a tracolla, o i bauletti. E non finisce qui, perché la donna che ama questo Brand ha la possibilità anche di essere alla moda quando va a fare compere o nel tempo libero, acquistando zaini, marsupi, o ampie borse shopping da portare a mano o sulla spalla.

Prezzi

I prodotti di Tosca Blu sono davvero di qualità, e si sa: la qualità ha un prezzo.

In base al prodotto prescelto, si può avere un margine di costo che va dai 70€ ai 250€. Ciò vale per tutte le categorie di prodotto: non importa che tu voglia acquistare una borsa o una scarpa, quello è il prezzo a cui andrai incontro.

Il discorso cambia per gli accessori, che ovviamente hanno prezzi più bassi. Si parte da un minimo di 10€ ad un massimo di 50€.