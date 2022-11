Ex capitale della Birmania: cosa si sa su Yangon? Cosa c’è da vedere?

Yangon è l’antica capitale della Birmania. All’interno di questa si alternano antichi edifici coloniali, edifici fatiscenti e strutture determinate da scarsa manutenzione. Nonostante ciò, si tratta di una città altamente turistica, che sta cercando di modernizzarsi ripristinando le strade il più possibile, inserendo dove possibile le comunicazioni tecnologiche, per lo meno all’interno degli alberghi di lusso.

Yangon è una città molto religiosa, e come tale è possibile imbattersi in diversi monaci e monache buddisti. Questi, camminano in cerca di donazioni per il monastero, fermando talvolta anche le macchine.

Ci sono poi i diversi mercati che contano oltre 2000 botteghe, aperti anche fino a tarda notte.

Come accennato, Yangon è una città decisamente religiosa, e come tale templi e pagode si fanno spazio tra i vari edifici.

Chi decide di visitare questa città, tuttavia, deve saper apprezzare il fascino dell’antichità, e di una cultura basata principalmente sul buddismo. Se si sa apprezzare davvero questa caratteristica, allora si ha la capacità di apprezzare il paesaggio e di godersi le bellezze di questa città.

Cosa vedere a Yagon

A Yangon vi sono numerosi templi e pagode, come quella di Schwedagon. Questa è la più importante, il tempio d’oro visibile in tutta la città. Questa, infatti, si costruisce proprio intorno a questa.

Il monumento è ricoperto letteralmente da tonnellate d’oro, 52 per l’esattezza, e sormontato da un diamante di 76 carati. Il tempio è decorato altresì da numerosi gioielli e pietre preziose, ed è proprio per questo motivo che viene chiamato tempio d’oro.

Fu costruito tra il VI e il XI secolo. All’interno della Stupa sono ospitate alcune reliquie del Buddha, e con esso sono custoditi numerosi tesori.

L’edificio può essere visitato, ed è caratterizzato da due ingressi: uno meridionale e uno orientale. Il primo conduce fuori città, mentre il secondo porta alla zona dei mercati.

La Pagoda di Scwedegon viene utilizzata come luogo di culto e meditazione, pertanto i turisti devono rispettare la sua sacralità. Non bisogna interferire con le attività durante la visita, e mantenere il più assoluto silenzio. Per potervi accedere, inoltre, è richiesto un vestiario appropriato, ovvero pantaloni lunghi e magliette a maniche lunghe.

Le foto sono concesse, purché siano scattate con discrezione e senza flash.

Infine, i visitatori sono obbligati a togliersi le scarpe prima di poter entrare nel tempio.

Il Mercato Bogyoke Aung San

Il Mercato Bogyoke Aung San è il più grande di tutta Yangon. Rispetto agli altri, tuttavia, chiude presto, e non è visitabile di notte. il mercato, infatti, chiude alle 17.30.

Qui potrai acquistare i tuoi souvenir e molto altro, visitando circa 2000 botteghe al coperto e su due piani.