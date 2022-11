Che sedia scegliere per il proprio soggiorno?

Un elemento che non può mancare nell’arredamento della propria casa è un bel divano o una comoda poltrona su cui rilassarsi e guardare la tv, ma anche un tavolo e delle sedie per il soggiorno sono un’idea da non sottovalutare e da tenere in considerazione, anche se si è già in possesso di un divano o di una poltrona.

Esistono diversi tipi di sedie tra cui scegliere, ognuno dei quali ha delle proprie caratteristiche, è proprio questo che vi porterà a fare una scelta piuttosto che un’altra. Segue una serie di esempi tra cui scegliere.

Sedia pieghevole

Una sedia pieghevole è ideale sia per gli ambienti esterni che per quelli interni: è una soluzione salvaspazio che consente di sfruttare al meglio e con la massima comodità gli spazi di cui si è a disposizione.

Si possono trovare diversi modelli, che differiscono per struttura, design, colori ma anche materiali (solitamente plastica, metallo e legno).

Sedia a dondolo

Si tratta di un ibrido tra una sedia ed una poltrona, è caratterizzata da una struttura tale da permetterle un movimento oscillatorio molto rilassante che culla chi la utilizza. Proprio per questo motivo è molto apprezzata: offre il massimo relax quando per esempio si guarda la tv o si legge un libro, ma anche se si vuole semplicemente schiacciare un pisolino.

Sgabello

Lo sgabello rappresenta una soluzione diversa dalle classiche sedie, ma non per questo necessariamente peggiore. Infatti non dobbiamo pensare a qualcosa di piccolo e scomodo, i vantaggi dello sgabello sono il fatto che spesso l’altezza sia maggiore rispetto a quella delle sedie (nella maggior parte dei casi è anche regolabile) che si aggira tra i 50 e gli 80 centimetri dal terreno, base girevole su piedi fissi, seduta e schienale imbottiti, braccioli regolabili.

Bowl chair

Sedia con un design particolare a forma semisferica poggiata su un anello in metallo, l’idea alla base è a dir poco geniale: sedile che può essere inclinato e ruotato per adattarsi alle esigenze di chi la utilizza.

Chaise Longue

Il termine è indicativo: si tratta di una “sedia allungata” dove ci si può stendere, presenta anche un appoggio rialzato per la testa. Ne esistono di diversi tipi sul mercato, da q