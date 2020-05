Andrea Cerioli gf: chi è, biografia e programmi tv

Cosa vi viene in mente se diciamo: Andrea Cerioli? Alcuni lo ricorderanno come un concorrente di un GF, temptation Island Vip ed altri come tronista. Queste sono state le esperienze più “incisive” nel mondo dello spettacolo. In realtà, Andrea Cerioli, ha sempre provato e continua ancora oggi, a farsi conoscere. Le sue storie d’amore e anche il comportamento nel GF hanno diviso il pubblico tra fans sfegatati ed altri che non lo sopportano. Si deve ammettere che è molto seguito su Instagram.

Conoscendo meglio la vita di Andrea Cerioli, notiamo che ha avuto una vita non sempre facile. Nato a Bologna nel 1989 si è poi trasferito a Roma negli ultimi anni intraprendendo la sua carriera televisiva. Nel 2014 ha perso sua madre per una malattia degenerativa che l’ha portata alla morte. Si è ripreso dopo un lungo periodo di lutto, dove ha sfiorato anche la depressione per questa perdita. Ottimo fotografo di grande talento, non disdegna di essere anche fotografato. Testimonial per diversi brand di abbigliamento maschile. L’ultima sua partecipazione televisiva è stata a Temptation Island Vip.

La sua strana storia

In che senso possiamo dire che la storia di Andrea Cerioli è strana? Ebbene, il suo forte carattere non è stato mai capito fino in fondo. Diciamo che è un habitué del programma “Uomini e Donne”, considerando che vi ha partecipato per ben 3 volte, fino a diventare poi il corteggiato. Infatti, diventato tronista, Maria De Filippi, ha molte speranze su questa “avventura”, che non va come si pensava.

Infatti, Andrea Cerioli, resosi conto che non stava avendo il “successo sperato”, decide di lasciare il programma. Ha partecipato al GF, il reality show della casa più spiata d’Italia. Infine, qualche mese fa, lo si vede come “tentatore” nel reality Show di Temptation Island Vip. Diciamo che, alla fine dei conti, lo si conosce, ma che comunque non è una figura stabile nel mondo della televisione italiana.

La vita privata di Andrea Cerioli

La famiglia per Andrea Cerioli è molto importante. Dopo la morte della madre, a cui era particolarmente legato, soffre di un crollo emotivo. Ci sono voluti mesi per riuscire a superare il lutto che, secondo sua ammissione, non è stato comunque assorbito del tutto. La sua ricerca dell’amore è stata difficile. Considerando anche che si è legato sentimentalmente a diverse modelle e anche a molte corteggiatrici incontrate come tronista. Lavora come fotografo. Ama lo sport, il mondo dello spettacolo e anche divertirsi. Ama essere presente su Instagram, infatti è molto seguito e altrettanto interattivo.

Di cosa si pente

In modo quasi innocente, Andrea Cerioli, durante alcune interviste nei suoi programmi e anche nei fuori onda, ha fatto diverse riflessioni sulla sua carriera televisiva. Si pente di essersi proposte con un carattere eccessivamente forte, per molti versi e di non essere stato più tollerante. Anche la decisione di aver lasciato “Uomini e donne” è stata troppo repentina e non pensata. Nel GF ha mostrato lati del suo carattere che hanno dato una cattiva luce ed è per questo che ci sono milioni di persone divise tra chi lo ama e chi lo odia.