Aggiornare navigatore Peugeot: come funzionano e dove trovarli?

Per ricordarsi le migliaia di milioni di strade, che ogni giorno nascono o sono sotto manutenzione, occorre una memoria da pachiderma. Per fortuna che hanno inventato i navigatori. La Peugeot ha deciso di adottare dei navigatori personali che sono messi a disposizione per i propri clienti

Per aggiornare il navigatore Peugeot ci sono delle richieste e delle azioni da svolgere direttamente sul display. In base ai modelli esistenti ci sono i modelli touch oppure quelli a pulsanti. Ad ogni modo, la pratica per gli aggiornamenti è sempre molto semplice.

I navigatori compatibili, adottati dalla Peugeot, sono:

Wip Com

Wip Com 3D

Wip Nav

Wip Nav Plus

Per sapere quale sia il modello che possedete, basta consultare il manuale dell’auto.

Istruzioni per il servizio online

Verificate esattamente quale sia la versione del navigatore che possedete. Poi eseguite semplicemente il download dell’aggiornamento tramite un supporto di una chiavetta USB oppure di una scheda di memoria.

In seguito si effettua l’upload per la mappatura, per le strade e anche per i servizi aggiunti. I servizi sono utilissimi per quanto riguarda gli Alert Zone, cioè per sapere dove ci sono gli autovelox e per i distributori di benzina. Una cosa importante da considerare e che esso non avviene in automatico. Infatti, l’aggiornamento per il navigatore della Peugeot deve essere richiesto. Inoltre, si deve fare attenzione anche alla scheda di memoria.

Come tutti i sistemi e i dispositivi digitali, che usano Internet, anch’essi hanno una RAM che si riempie. Questo non sempre rende possibile poi l’aggiornamento. Occorre svuotare e pulire la memoria per fare il giusto aggiornamento del navigatore.

Mappe e cartografie

Oggi è possibile anche scegliere tra due tipologie di aggiornamenti, quello delle mappe e quello cartografico.

Apriamo una parentesi di spiegazione. L’aggiornamento delle mappe ci fa avere tutti i:

Percorsi prestabiliti

Mappature con pedaggi stabiliti

Percorsi “comuni”

Strade conosciute con orari di traffico

Mentre, quando si richiede un aggiornamento navigatore Peugeot con cartografia, si ha:

Tutte le strade grandi, piccoli e nuove

Completi di aggiornamento in tempo reale su lavori di manutenzione

Possibilità di scelta di destinazione con percorsi alternativi

Quindi potete anche scegliere la tipologia di aggiornamento. Fate la scelta migliore in considerazione del viaggio che dovete intraprendere.

Navigatore Peugeot, scegliere l’aggiornamento gratis?

Arriviamo alla parte dolorosa, cioè quello economico.Ebbene non tutti gli aggiornamenti del navigatore Peugeot sono gratis, vi diciamo anche quali sono le differenze. Esistono gli aggiornamenti “base” per i programmi che riguardano le mappature e ci sono quelli basici per le cartografie. Dove sta la “fregatura”, ebbene essi non hanno i servigi aggiuntivi. Quindi non si è mai avvisati quando ci si trova nelle vicinanze di un autovelox oppure di un distributore di benzina.

Mentre, per quanto riguarda gli aggiornamenti a pagamento sono completi e quindi riescono a garantire il massimo. Tutto full optional e sicuramente sono quelli più utili. Come abbiamo consigliato, meglio fare la scelta giusta in base al proprio viaggio da intraprendere.