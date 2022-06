Viaggio alle Fiji: vediamo cosa visitare

Il Sud Pacifico è tra le zone più belle del mondo; una metà ideale per un viaggio di nozze in Australia o nelle Fiji come quelli organizzati da Travel Design.

Le Fiji sono un luogo meraviglioso dove liberarsi dallo stress della vita quotidiana; si dice che gli abitanti di quest’isola siano i più felici al mondo.

L’arcipelago di isole di Fiji è composto da 322 isole, di cui più della metà sono abitate, tra queste abbiamo le due più grandi Viti Levu e Vanua Levu.

Il periodo migliore per visitare le Fiji è quello che va da maggio ad ottobre con le temperature che sono molto gradevoli.

Come tutti i luoghi del continente astrale le Fiji sono difficili da raggiungere dall’Italia, bisogna fare diversi scali.

I principali voli che partono da Roma o Milano arrivano a Seul e da lì fino al principale aeroporto delle Fiji situato nella città di Nadi nell’isola di Viti Levu.

I migliori luoghi presenti alle Fiji

Le Fiji offrono diverse opportunità di vacanze per tutti i gusti: dal mare fino a magnifici paesaggi e percorsi da trekking.

Suva

La principale città delle Fiji, si trova sull’isola di Viti Levu e si presenta in chiave moderna con diversi grattacieli ma c’è anche la zona vecchia dove ci sono tantissimi edifici coloniali in stile Ottocentesco inglese.

Una delle principali attrazioni della città il museo nazionale del Fiji Museum dove si può conoscere la storia dell’isola.

Nella capitale c’è la possibilità di rilassarsi con una bella camminata nel parco Suva Forest Park dove ammirare i Thurston Gardens dei piccoli giardini di fiori ben curati.

Lautoka

La seconda città delle Fiji è l’incantevole Lautoka sempre nell’isola di Viti Levu vero e proprio centro economico del paese grazie alla presenza di numerose fabbriche di canna da zucchero.

Una delle principali attrazioni della città è il Tempio di Krishna Kaliya, considerato uno dei più famosi tempi induisti del mondo.

Bouma National Heritage Park

Le Fiji oltre alle vaste spiagge e un mare cristallino offra una quantità di paesaggi e territori inesplorati fantastici.

Uno di questi è sicuramente il Bouma National Heritage Park, che si trova nella zona settentrionale dell’isola di Taveuni.

La bellezza della flora qui è da togliere il fiato dove poter fare delle lunghe passeggiate e delle escursioni immersi nella vegetazione tropicale.

Somosomo

La zona di Somosomo è una delle più famose di tutte le Fiji per tutti gli amanti dello snorkelling e delle immersioni.

Ci sono alcune zone magnifiche, come la Great Sea Reef, dove poter ammirare la Grande Muraglia Bianca e fare il bagno insieme a numerosi pesci esotici ammirando diverse varietà di coralli.