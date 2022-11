Valuta euro real: ecco che calcolo eseguire per convertirle

Il Real Brasiliano è la valuta ufficiale del Brasile, adottata dal 1 luglio del 1994.

Il nome lo si deve alla prima moneta introdotta dallo stato, il Real portoghese, che circolò dal 1790 al 1942. La moneta fu sostituita dal cruziero, che però fu utilizzato soltanto fino al 1967. La moneta fu presto sostituita da una serie di valute minori, che però rimasero in circolazione per poco tempo. L’ultima moneta fu il Cruziero Real, in vigore soltanto dal 1 agosto 1993, al 30 giugno 1994, quando venne messo a punto il Piano Real, un provvedimento economico di governo.

Questa moneta fu introdotta durante la presidenza di Itamar Franco. A presentarla fu ufficialmente Fernando Henrique Cardoso, che in quel periodo ricopriva la carica di Ministro delle Finanze.

Il Real guadagnò subito valore rispetto al dollaro statunitense, e raggiunse il suo massimo valore nei confronti dei dollari americani nel 1995.

Il Real brasiliano: il simbolo, le monete e le frazioni

Il Real brasiliano è in circolazione in tutto il brasile, ed è la Valuta ufficiale di Stato. Viene accettato anche nei paesi confinanti, principalmente in Paraguay e Uruguay.

L’entità emittente è il Banco Central do Brasil, e ne sono state messe solo due serie. La seconda è entrata in vigore dall’anno 1997.

Il simbolo del Real Brasiliano è R$, e i centesimi sono nominati Centavos. Questi ultimi sono in frazioni da uno a cento. Cento Centavos formano un Real.

Dal 2005 la moneta di un Centavo è stata abolita. Oggi restano soltanto la moneta da cinque centavos, dieci, venticinque, e cinquanta centesimi.

Per quanto riguarda i Real interi, oggi vi è solo quella da un Real. Le altre cifre sono gestite con banconote da due, cinque, dieci, venti, cinquanta, e cento Real.

Dal 2005 è stata introdotta anche la banconota da 1R$, che, nonostante la moneta continua a mantenere il suo valore legale, così come la banconota.

Così come per le monete, anche per le banconote sono state prodotte due serie. L’ultima fu distribuita nel 2010, con nuovi disegni di sicurezza nel tentativo di ridurre la falsificazione. Anche le dimensioni sono differenti, e vanno da quelle più piccole con valore inferiore, a quelle più grandi da 100R$.

Valuta Euro Real brasiliano

Il Real Brasiliano ha un potere d’acquisto inferiore rispetto al Real Brasiliano. 1 real, infatti, equivale a meno di 20 centesimi di euro.

Precisamente 1€ vale 5,10R$.

Per convertire gli euro in real, quindi, è necessario moltiplicare ogni euro per 5,10 real brasiliani. Al contrario, per capire quanti euro si ottengono per ogni real, bisogna dividere la cifra per 5,10. Pertanto 66R$/5,10 = 12,94€.