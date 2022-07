Traduttore pagine Web Safari: come si usa?

Fortunatamente, esiste un traduttore per pagine web su Safari, altrimenti, in certi casi, sarebbe davvero difficile comprenderne i contenuti. Chi non conosce le lingue, o chi ne ha poca dimestichezza, infatti, potrebbe avere grosse difficoltà per leggere un sito addirittura in inglese. Grazie a questo traduttore, tutto ciò non sarà più un problema.

Il traduttore di Safari permette di tradurre in tempo reale e in modo automatico diverse pagine da diverse lingue. Trattandosi di una macchina di traduzione automatica, il risultato non sarà proprio autentico.

Il procedimento può essere eseguita comodamente da Mac, selezionando l’apposita opzione. Anche con iPhone e iPad si possono tradurre facilmente pagine web da Safari. Tuttavia, per poter raggiungere questo obiettivo è essenziale installare prima un’estensione apposita.

Traduttore pagine Web Safari: come funziona su Mac

Il traduttore pagine Web Safari traduce automaticamente contenuti web in lingua straniera nella lingua di destinazione prescelta.

Per tradurre una pagina da Mac bisogna accedere ad un sito in lingua straniera, e cliccare il pulsante traduci in alto.

La traduzione sarà istantanea e realizzata in automatico da un computer. Nel caso in cui una traduzione necessiti di un miglioramento, è possibile apportare delle modifiche o segnalarla ad Apple per una revisione. Il team della Mela lo ricontrollerà ed eventualmente apporterà delle modifiche per migliorare la qualità della traduzione.

In questo modo, non solo il Traduttore pagine Web Safari risulta un valido strumento per chi non conosce la lingua, ma anche per aziende che possono farsi conoscere in tutto il mondo. Inoltre, può essere un piccolo aiuto anche per chi lavora nel mestiere e deve occuparsi della traduzione di contenuti online. In quest’ultimo caso, però, bisogna fare attenzione alle diverse culture, al loro modo di comunicare, e alle diverse leggi in vigore in quello stato.

Da iPhon e iPad, invece, occorre installare un’apposita estensione per Safari, in modo da poter tradurre facilmente i testi in lingua straniera.

Pro e contro di un traduttore automatico

Il pregio in assoluto di un traduttore automatico è quello di avere una traduzione del testo istantaneamente. Tuttavia, non sempre le traduzione automatiche risultano di qualità. In alternativa, potrebbe capitare che una traduzione sia “letterale”, ovvero tradotta parola per parola, tralasciando quindi quelle che sono le regole di traduzione.

Il traduttore automatico deve essere inteso come strumento per rendere accessibile il sito web su Safari a tutti i lettori di tutto il mondo, ma necessita comunque dell’intervento umano che dà la sua interpretazione più autentica.