Sushi wok Teramo: menù, dove si trova e come arrivarci

La cucina cinese ha affascinato con i suoi gusti delicati alternati a sapori molto forti. Trovandovi a Teramo, se domandate: dove possiamo mangiare del sushi? In massa vi risponderanno di cercare il Sushi wok. In effetti possiamo dire che si tratta di un ristorante che viene amato per la cucina e anche per l’accoglienza del personale. Spesso una buona parola e la giusta cortesia sono la migliore pubblicità, se poi ci si uniscono anche piatti freschi e buonissimi, il gioco è fatto.

Ad ogni modo, questo ristorante riesce a proporre una varietà di menu che soddisfano tutti i suoi clienti. Per i giovanissimi, che sono sempre alla ricerca di sapori nuovi e forti, ci sono delle proposte dettate anche dalle nuove tendenze culinarie. Il sushi piace, questo è innegabile, ma deve essere anche accompagnato da una certa presentazione. Per le persone adulte o famiglie con bambini, si ha la possibilità di trovare dellepietanze “sfiziose”, molto saporite, ma che aiutano anche ad avere un’alimentazione sana. Tra i “cavalli di battaglia” del Sushi wok a Teramo, ritroviamo proprio la ricerca è l’utilizzo di frutta e verdura di stagione.

Piatti da mangiare con gli occhi

Siamo una società forse spesso troppo superficiale, dove ricerchiamo il fascino perfino in quello che si mangia. In casa ci accontentiamo di una pasta bianca un pochino scotta, ma quando siamo clienti di un ristorante, diventiamo poi “puntigliosi”. Un piatto che è elegante, bello, pulito, perfetto, ci rende felici. Per questo nel Sushi wok a Teramo c’è una buona cura della presentazione. Nel piatto che vi viene servito troviamo pesce colorato con dei tocchetti di verdura freschissimi. La composizione avviene alternando forme geometriche a cerchi con delle linee di salse che serpeggiano nel piatto.

L’eleganza passa anche attraverso dei taglieri di legno dove si depongono le pietanze da mangiare, con grande maestria. Il del Sushi wok a Teramo è perfetto per cene di lavoro, poiché è molto raffinato, per anniversari, compleanni o anche per una semplice serata in comitiva. Il tutto viene poi avvolto in un’atmosfera elegante. L’arredo semplice viene valorizzato da una illuminazione molto appariscente.

Pesce crudo, no? Allora cuociamolo

Il Sushi viene semplificato con il termine di “pesce crudo”, ma non sempre è così. Occorre una vera maestria e una grande conoscenza dei sapori per riuscire a garantire un buon sapore del pesce. Nel del Sushi wok a Teramo tutto è a vista è si può anche scegliere il trancio che più ci ispira.

Tuttavia, il pesce crudo non piace a tutti, ecco perché è possibile, presso il del Sushi wok a Teramo avere anche del pesce cotto, sbollentato o alla griglia, che viene poi avvolto in alghe o riso. I sapori sono sempre molto accentuati, ma allo stesso tempo delicati. Un connubio quasi paradossale, ma che possiamo farvi capire solo consigliandovi di assaggiarli.

Come trovare Sushi wok a Teramo

Il del Sushi wok a Teramo si trova in Via Amerigo Vespucci, 60 a Teramo. Per raggiungerlo dovete percorrere la strada statale 80, per uscire a Casemolino, proseguendo sulla SP19. Da qui vi immettete direttamente nella via Amerigo 60 e la troverete immediatamente. Il consiglio è quello di impostare il GPS del proprio dispositivo mobile, usando google maps, è scrivendo l’indirizzo. Lo troverete in un baleno.