Suonerie fortissime: dove trovarle e come scaricarle?

La tecnologia ha fatto grandi passi da gigante non solo con i portatili e le televisioni ma anche con i cellulari, da semplici telefonini personali ora possono navigare su internet, scaricare applicazioni, fare foto condividendole subito e tanto altro ancora. Con i vecchi cellulari non era possibile fare una cosa: mettere come suoneria una delle nostre canzoni preferite, si doveva per forza scegliere alcune di quelle già presenti nel telefono, mentre ora con gli smartphone si possono scaricare dal proprio pc, oppure dal proprio cd musicale preferito e mettere il pezzo preferito come suoneria. Solo che nonostante questo cambiamento c’è chi preferisce delle suonerie che ricordano i vecchi telefoni fissi che hanno un suono troppo forte.

Dove trovarle?

Se una persona non sente il cellulare quando è fuori deve cercare una suoneria dai toni alti oppure controllare tra le opzioni del telefono il volume delle suonerie e notifiche, di solito sono sempre basse quando si acquista il nuovo cellulare e sta a noi alzarle, abbassarle e anche mettere silenzioso o meno qualche cosa.

Con questi smartphone è possibile poi scaricare da Internet, mediante appositi programmi specifici, una determinata musica o canzone per metterla come suoneria, anche se dentro al telefono ce ne sono alcune da scegliere, si può sempre optare per una che ci piace di più. Può essere anche la nostra canzone rock preferita, se la suoneria è alta si sentirà lo stesso il cellulare, col rischio di disturbare altre persone intorno a noi.

Se ci si aggiunge l’auricolare e si tengono le cuffiette alle orecchie per ascoltare la musica, questa si può interrompere in caso di chiamata e la suoneria la sentiamo solo noi perché appunto abbiamo messo le cuffie che blocca il vivavoce. Ma per la maggior parte dei casi è meglio controllare prima il volume del proprio telefono, è una delle scelte più sagge da fare e poi scegliere una suoneria adatta ai nostri gusti personali.

Come scaricarle?

Per scaricare determinate canzoni ci sono molti modi, la suoneria che desideriamo la si può prendere direttamente dal cd musicale di un album preferito e mettere tutte le canzoni sul pc così le si possono sentire anche nei momenti di relax o di lavoro a casa. Metterne una o tutte sul cellulare è facile, o si usa una schedina di memoria, dopo averle copiate si mette la schedina nel cellulare e poi di va nelle opzioni suonerie per poter mettere quella che più si desidera.

Oppure si può scaricare un programma di memoria interna al cellulare, e che in qualche modo è collegato anche al pc, e dentro metterci tutte le musiche, immagini e documenti per poi scaricarle sul cellulare ogni volta che si vuole. Questa opzione di memoria interna serve non solo per avere tutto quello che si ha sul computer nel cellulare ma anche tenere libero il telefono da eventuali foto in più o video che potrebbero occupare la memoria del telefono e bloccare eventuali applicazioni e aggiornamenti.

Molte sono anche le app da scaricare sul cellulare, una in particolare si chiama proprio “Suonerie super potenti”, occupa 6,50 MB e una volta scaricata è possibile scegliere quale suoneria rumorosa e forte scegliere e scaricarla sul cellulare per poterla usare. Poi è possibile togliere questa app e usare lo stesso la suoneria perché così facendo occupa solo troppo spazio. Altre applicazioni per le suonerie sono per di più allarmi per le notifiche o i messaggi che, a seconda dei cellulari, si possono scegliere o meno. L’opzione più comoda da fare in molti casi è scaricarsi un album di musiche preferite, fatte al pc, e messe nella memoria condivisa tra pc e cellulare, è più semplice e veloce da fare.