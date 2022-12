Strumento per tuo figlio: ecco perché scegliere la batteria

Vi sarà sicuramente capitato di notare come i bambini siano incuriositi dal ritmo ed in particolare quanto possano essere affascinati da suoni simili a quelli che si possono produrre con una batteria.

Sono molti i bambini che anche se hanno appena imparato a camminare non riescono a resistere ad un suono ritmico, finendo così per muoversi anche loro, così come sono molti quelli che giocano con pentole e padelle non solo per cucinare ma anche per produrre dei suoni.Poi crescendo non tutti riescono a dare voce a questa esigenza e sono pochi quelli che hanno le idee chiare e richiedono ai propri genitori di suonare la batteria.

La verità è che, sia che sia vostro figlio a chiedervelo sia che si tratti di una vostra idea, la batteria è lo strumento migliore per poter entrare in sintonia con la musica. Per maggiori informazioni sulle lezioni di batteria visita il sito www.freedrummingstudio.it.

I vantaggi per il fisico

Come abbiamo già accennato, la batteria è lo strumento più ritmico, è questo a costituire lo scheletro di ogni brano e a cui gli altri strumenti, voce compresa, si uniscono.

La batteria, inoltre, permette di acquisire la consapevolezza di uno dei fondamentali della musica: il tempo.

Ma i vantaggi non sono legati solamente alla componente musicale, anche il fisico risulta avvantaggiato da questo strumento perché per suonarlo occorrono tutti e quattro gli arti, spesso contemporaneamente.

Chi suona questo strumento deve, infatti, produrre il ritmo desiderato attraverso l’uso di pedali, tamburi e piatti e questo non fa altro che tradursi in un miglioramento delle abilità psicomotorie del bambino, sia in termini di coordinazione che di indipendenza dei vari arti: cosa non scontata.

Suonare la batteria è un esercizio fisico, fa bene al corpo e lo fa senza che lo si percepisca come uno sforzo: dopo una lezione di batteria i vostri figli si sentiranno più liberi, rilassati e consapevoli.

I vantaggi per la mente

La batteria non è solo alleata del corpo, ma lo è anche della mente. Anche questa viene allenata per via della costante sollecitazione di braccia e gambe che richiedono concentrazione e aumento dei riflessi per via delle variazioni del ritmo.

La batteria, inoltre, è un antistress naturale: mentre si suona si ha la produzione di endorfine, anche grazie ai movimenti del corpo.

La batteria, poi, migliora anche la comprensione dell’aritmetica ed in particolare delle frazioni perché i valori delle note vengono stabili proprio attraverso il loro uso.

Infine, frequentare lezioni di batteria collettive non può che favorire la socializzazione e quindi l’autostima, permettendo a vostro figlio di scoprire gli altri e se stesso.