Spotify: una piattaforma sempre più utilizzata dai cantanti per farsi conoscere

Spotify è il servizio più conosciuto che offre musica gratuitamente in streaming e consente di accedere in modo legale a migliaia di brani musicali da qualsiasi dispositivo, senza avere l’obbligo di comprare le canzoni. Il servizio nasce nel 2006 dall’idea di Daniel Ek e Martin Lorentzon, oggi diffuso in tutt’Europa, negli Stati Uniti, in Australia e in alcune zone dell’Asia.

Questa piattaforma viene prevalentemente utilizzata dai giovani, ma non solo. Sono numerosi i cantanti emergenti che inseriscono le proprie creazioni sulla piattaforma in modo da potere farsi conoscere dal pubblico.

Purtroppo, però, specialmente all’inizio non è semplice riuscire a farsi strada vista l’enorme concorrenza nel mondo dei social e tra le varie piattaforme. Ecco che è possibile ricorrere all’acquisto di pacchetti followers che consentono di aumentare il numero degli ascolti da parte di utenti realmente interessati alla tua musica. Scopriamo insieme come fare.

Che cos’è Spotify?

Tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta della piattaforma Spotify, senza magari conoscerne a fondo il servizio. Si tratta di una piattaforma che consente di accedere a diversi brani musicali, moderni o passati, da PC, smartphone, Smart TV, consolle di gioco e automobili di ultima generazione, in modo gratuito.

Il servizio non prevede alcun obbligo d’acquisto delle singole canzoni, un modo che consente a tutti di potere accedervi con Windows, Android e Mac OS. La versione di base è totalmente gratuita, grazie ai guadagni che la piattaforma ottiene mediante la pubblicità, mentre l’abbonamento mensile è di circa una decina di euro e permette di sfruttare le funzioni aggiuntive.

Con la versione base è possibile ascoltare canzoni, radio, playlist senza limiti anche se la riproduzione viene interrotta saltuariamente da pubblicità e messaggi promozionali. Se si utilizza il servizio su smartphone ci sono alcune limitazioni e non si ha la possibilità di scegliere le singole canzoni, ma si può usufruire solamente della riproduzione casuale.

La versione a pagamento, invece, non presenta pubblicità e consente di salvare le playlist su qualsiasi dispositivo. Si può utilizzare la versione prova della durata di 30 giorni, al termine dei quali si attiverà l’opzione a pagamento del costo di 9.99 euro al mese disattivabile in qualsiasi momento.

La piattaforma ad oggi rappresenta il punto di riferimento per tutti gli amanti della musica che possono usufruire di ogni brano musicale dalle ultime hit fino ai brani che hanno fatto la storia della musica italiana e mondiale, ma anche il luogo in cui tanti cantanti emergenti creano il proprio canale su cui caricare i propri album musicali nella speranza di ottenere successo tra il pubblico e le case discografie in ascolto.

Come potere aumentare i propri followers?

Molto interessante è la possibilità di vedere cosa ascoltano i propri amici o i contatti che si hanno sulla piattaforma. Si può decidere, infatti, di mostrare o meno i brani ascoltati ai propri followers. L’opzione può essere attivata o disattivata recandosi nelle impostazioni e scegliendo l’apposita opzione di visualizzazione o “mostra attività amici”.

Una volta attivata l’opzione tutti i followers potranno visualizzare i brani che stai ascoltando ed è possibile anche verificare chi è in ascolto in un preciso momento. Se possiedi una playlist e vorresti incrementare ascolti su spotify, sappi che il tuo brano o il tuo album potranno decollare rivolgendoti a un servizio di aumento followers, tra quelli proposti dalle migliori aziende presenti sul web.

Questi servizi consentono di ottenere un aumento della popolarità con una crescita media di circa 500-2000 followers al giorno. Acquisisci fin da subito il numero di followers che desideri in completa sicurezza e con la garanzia del risultato, affidandoti solamente ad aziende leader del settore e diffida dalle aziende poco serie che sfruttano il sistema illegale dei bot.

Come funziona l’aumento dei followers?

Incrementare followers su Spotify è una pratica molto comune tra coloro che desiderano ricevere più ascolti sui propri brani musicali inseriti nella piattaforma. Si tratta di una pratica che consente di acquistare dei pack contenenti followers reali. Una volta ricevuto l’ordine, ci sarà un tecnico che inizierà a impostare la promozione e in un paio di giorni verrà attivata sul canale prescelto in fase di acquisto prima di ricevere effettivamente il numero dei followers pattuito.

E’ possibile osservare il contatore dei followers interno alle statistiche, in modo da verificare l’aumento graduale. Spotify periodicamente aggiorna i contatori che a volte quando le promozioni sono in corso potrebbero risultare bloccate. Nel caso in cui dovesse accadere, nel giro di pochi giorni dall’inizio della promozione i followers acquistati saranno nuovamente visibili online.

Il servizio offerto da queste aziende solitamente è garantito e tutti i followers acquistati vengono effettivamente inviati alla playlist indicata in fase di acquisto. Acquistare followers può, quindi, essere importante se si vogliono ottenere maggiori opportunità con una casa discografica oppure se si vuole dare una migliore immagine di se stessi al pubblico e riuscire ad avere brani più ascoltati.