Soluzioni per il riscaldamento: alla scoperta delle caldaie Vaillant

Le origini del marchio Vaillant risalgono alla fine del XIX secolo: dai primissimi scaldabagni a gas alle caldaie a condensazione di oggi, questo brand si rivela sempre al passo coi tempi e usa solo i materiali migliori per garantire performances e longevità dei prodotti.

Una caldaia può essere utilizzata sia per il riscaldamento domestico che per la produzione di acqua calda sanitaria, e la presenza di sistemi di regolazione e sicurezza integrati anche con la più recente domotica sono quasi d’obbligo.

Infatti, le caldaie Vaillant sono progettate e realizzate per rendere smart e conveniente la gestione del riscaldamento domestico.

Caratteristiche delle caldaie Vaillant

Le caldaie murali a condensazione della Vaillant funzionano secondo il principio che consente di recuperare il calore latente reimmettendolo nel circuito e scongiurando gli sprechi di energia: particolare, questo, che rende le bollette meno alte e implementa anche la sostenibilità ambientale.

La potenza della caldaia dipende da fattori quali l’ampiezza dell’abitazione da servire, nonché il numero dei bagni nei quali produrre l’acqua calda: si va da modelli da 20 Kw ad altri fino e oltre i 35 Kw. Alimentate principalmente a gas metano (ma in alcuni casi particolari dove non vi sono allacci si può ricercare l’alternativa del GPL), queste caldaie possono rivelarsi molto compatte per essere collocate a incasso oppure semplicemente murali, con un design lineare ed elegante che risponde a tutte le esigenze di arredo.

La classe energetica della maggior parte dei modelli è pari almeno ad A e l’installazione, in talune versioni, è possibile anche all’esterno, pur se sarà necessario provvedere a una protezione dagli eventi atmosferici più estremi.

I modelli più ricercati di caldaie Vaillant

Tra i modelli più scelti, vi sono senza dubbio quelli della linea EcoTEC, che per risultare più green, adottano un sistema di combustione interna che consente di impiegare miscele di gas con un 20% di idrogeno. Funzioni innovative come la Soaping, inoltre, regoleranno la temperatura dell’acqua calda senza sbalzi improvvisi durante una doccia, ad esempio.

Ogni impostazione, poi, può essere fatta preventivamente, includendo il riscaldamento domestico ed escludendo l’acqua sanitaria e viceversa, regolando la temperatura, ma anche l’accensione e lo spegnimento. Oltre al display estremamente intuitivo, si può operare per mezzo del telecomando dedicato, con comandi a distanza da app e vocali da parte del dispositivo stesso. Non solo, ma eventuali criticità saranno comunicate dal sistema onde per consentire al tecnico di intervenire in maniera veloce ed efficiente.

Grazie alle ultime tecnologie, inoltre, molte caldaie Vaillant a condensazione possono essere inserite in contesti multifamiliari con installazioni idonee a tubazioni multiple che richiedono distanze maggiori rispetto a un appartamento o una casa singola. Ciò viene anche reso possibile da un ventilatore detto ad alta prevalenza, che arriva fino a 30 metri di distanza dal dispositivo principale.

Con una garanzia di almeno 2 anni, le caldaie Vaillant raggiungono in riscaldamento anche classe energetica A+ e hanno anche una funzione Antigelo per scongiurare danni in caso di temperature sotto lo zero.

Il bilanciamento idraulico che caratterizza le caldaie Vaillant più evolute, inoltre, permette di adattare il tipo di riscaldamento, che si tratti di caloriferi o di sistemi a pavimento, alla temperatura idonea senza sprechi. Questo grazie anche al corretto mix aria/gas che migliora le performances della combustione.

Le caldaie Vaillant sono abbinabili a sistemi ecologici come i pannelli solari, boiler, scaldabagni, pompe di calore e qualunque dispositivo moderno per l’erogazione di aria o acqua calda. Grazie a connettori aggiuntivi, inoltre, si possono integrare alla caldaia termostati per regolare e tenere meglio sotto controllo la temperatura.