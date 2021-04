Smartwatch vs orologio analogico: quale acquistare?

La tecnologia si evolve e come in passato ci siamo chiesti se fosse meglio passare da un cellulare con tastiera a uno smartphone, oggi sempre più persone si chiedono se sia conveniente passare da un tradizionale orologio da polso a uno smartwatch.

In questo nostro articolo cercheremo di spiegare quali sono le principali differenze, aldilà delle funzionalità tecnologiche e i possibili vantaggi derivanti dall’acquisto di un nuovo smartwatch.

Perché acquistare un orologio analogico?

In commercio esistono numerosi orologi da polso sia per uomo che per donna, ciascuno con le proprie caratteristiche che rendono questo accessorio, un perfetto connubio tra praticità ed eleganza. Il primo punto a favore per l’acquisto di un tradizionale orologio da polso riguarda senza dubbio la durata della batteria. L’orologio classico dotato di una piccola batteria, dura mesi o addirittura anni.

Un orologio smart invece, ha una batteria ricaricabile che ha una durata limitata, di un giorno per coloro che ne fanno un utilizzo continuo, di un paio di giorni massimo per i meno avvezzi ai social o all’utilizzo di tutte le funzionalità che lo compongono.

Le componenti elettroniche nei dispositivi smart possono rompersi e a differenza di un orologio classico che richiede l’intervento di un orologiaio. Per la sostituzione o la riparazione dei componenti occorre rivolgersi a un centro assistenza specializzato. Con un orologio tradizionale tutto ciò non succede.

La svalutazione è un altro punto a favore, in quanto gli orologi tradizionali seppur dopo qualche anno dall’acquisto possano perdere valore, a seconda dei modelli, questi possono anche diventare degli oggetti da collezione con un aumento vertiginoso del loro valore.

Ciò non accade con gli smartwatch che nel caso in cui decidessi di rivenderli, dovrai fare i conti con il passare del tempo, che ha sicuramente contribuito con la perdita del valore non solo per gli anni trascorsi ma soprattutto perché i dispositivi interni elettronici non saranno più compatibili con le sempre più nuove tecnologie.

Perché acquistare uno smartwatch?

Gli orologi classici da polso, hanno dei vantaggi interessanti ma anche una serie di difetti o meglio di mancanze. Uno dei punti a favore degli orologi di nuova generazione, smart, consiste nella presenza delle numerose funzioni che li contraddistinguono. Come nel caso del XW6.0 un nuovo smartwatch unico nel suo genere, in grado di unire in un solo dispositivo le funzioni di un orologio con quelle di uno smartphone.

Lo smartwatch ti consente di inviare messaggi di testo, di ricevere notifiche, di usare app, controllare i passi, monitorare il tuo battito cardiaco semplicemente dal tuo polso. Per quanto riguarda lo smartwatch xw6.0, recensioni e opinioni sono disponibili collegandoti sul sito ufficiale dell’azienda produttrice, dove troverai anche tutte le informazioni necessarie per effettuare l’acquisto.

La differenza, è quella che c’è tra un vecchio telefono con il quale era possibile solamente ricevere chiamate ed effettuarle, e uno smartphone. Lo smartwatch, è ricco di funzionalità che sfruttano la tecnologia degli smartphone con la comodità di portare il dispositivo al polso, ovunque tu vada. L’orologio classico, da questo punto di vista ha numerose mancanze, e al massimo di consente di visualizzare la data oltre l’orario.

L’utilizzo degli smartwatch ha un po’ sostituito quello degli smartphone, perché proprio grazie alla possibilità di collegare entrambi i dispositivi, si tende a utilizzare meno i cellulari. Con lo smartwatch non avrai motivo di guardare ogni minuto il cellulare per verificare la presenza di notifiche, basterà una leggera pressione sul polso senza distrarti più del dovuto.

Ulteriori vantaggi

Se sei uno sportivo non avrai più alcun bisogno di acquistare contapassi, GPS, accessori per la misurazione del battito cardiaco o delle calorie, in quanto questi orologi “smart” contengono tutto ciò di cui necessiti. I sensori cui sono dotati, sono ottimi per tutti gli sport, nuoto compreso perché come lo smartwatch XW6.0, molti sono impermeabili e le numerose app ti consentono di confrontare i dati sulla tua salute.

Alla guida, come ben sappiamo, è vietato l’utilizzo dei cellulari, tenendo le mani sul volante se arriva una chiamata possiamo vederla sullo smartwatch che integra un microfono e un altoparlante, nonostante le sue piccole dimensioni.