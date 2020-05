Scaricare messenger gratis: ecco la guida pratica

Pensando a Messenger ci si ricollega alle “radici” di questo programma. Ricordate quando Messenger era un programma da installare esclusivamente sul computer? Tanti gli aggiornamenti, tante le novità e molti “obblighi” da rispettare. Nel corso degli anni esso è diventato un ricordo lontano, assolutamente obsoleto. Oggi esistono diverse forme di Messenger che sono collegate a:

Facebook

App di Smartphone

App di Android

Nuovi programmi di messaggistica

Software per il proprio computer

Ogni uno di essi è assolutamente gratuito. Esistono anche le versioni che sono a pagamento, dove ci sono dei servizi aggiunti, ma noi preferiamo concentrarci su delle soluzioni alla portata di tutti. What’s App è uno dei programmi più conosciuti. Si ha un obbligo di pagamento di 0.99 centesimi all’anno, ma dove si ha la possibilità di avere:

Messaggistica istantanea

Chiamate gratuite

Video chiamate

A questo possiamo aggiungere anche What’s App Web. Tramite il sito di What’s App è possibile trasmettere la messagistica sul computer in modo da usarlo più comodamente. Si deve solo scannerizzare il codice che compare sul monitor con la propria fotocamera del dispositivo mobile che avete.

App su Google Play

Per scarica What’spp oppure anche altre tipologie di Messenger esiste il “negozio virtuale” di Google Play. In questo caso si tratta di programmi totalmente gratuiti che sono scelti in base ai dispositivi mobili. Essi devono essere totalmente compatibili, ecco perché sono stati sviluppati tanti diversi Messenger. L’installazione è realmente semplice.

Ci si collega a Google Play tramite il vostro dispositivo mobile. Si sceglie quale sia l’App di messaggistica che ci interessa. Si clicca e si scarica in download. Una volta che è completo il passaggio dei dati. In seguito dovete semplicemente creare un account o un profilo e poi collegarvi ai vostri amici tramite la rubrica. Un sistema molto più semplice di quello che pensate. Magari vedere scritta la procedura può sembrare complesso, ma non è così.

Messenger Lite

Ancora poco conosciuto, ma che ha tanti vantaggi, è Messenger Lite. Un’App innovativa, che consuma pochi dati di installazione e ancora meno di uso di messaggistica. In totale si tratta di un download di 10 MB.

Messenger Lite offre:

Connessione tramite Facebook, Facebook Lite e Messenger, poiché compatibile

Chattare con altre persone in tempo reale

Controllare le attività online dei propri contatti

Creare gruppi

Inviare foto, video e audio

Nuove Emoticons con cui divertirvi

Il vantaggio di Messenger Lite è proprio quello di non essere pesante e quindi di non caricare la memoria del dispositivo mobile.

Connettiti a Facebook

Facebook ha una messaggistica istantanea che funziona solo sul suo Sociale. Per riuscire a sapere se qualcuno vi scrive, vi cerca o risponde alle vostre domande, dovete collegarvi a Facebook. Almeno questa era la prassi fino a qualche anno fa. Ad oggi, Messenger di Facebook permette anche una connessione sul proprio cellulare senza per forza rimanere collegati con questo Social. Un’evoluzione molto utile perché avete immediatamente il messaggio da visionare sul dispositivo mobile.