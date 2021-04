Scaricare da NowVideo: come fare e consigli utili

L’industria digitale ha cambiato notevolmente i nostri orizzonti: se prima, per reperire qualsivoglia informazione, era necessario munirsi di numerosi libri oppure comprare giornalmente il quotidiano, oggi veniamo riforniti delle notizie più disparate in tempo reale.

Il digitale, inoltre, ha notevolmente cambiato anche il nostro modo di comunicare o di cercare intrattenimento. Al giorno d’oggi basta avere una connessione dati ed un apparecchio digitale, ed il gioco è fatto: basterà solamente scegliere fra le centinaia di migliaia di siti proposti dalla rete. In questa guida oggi ci occupiamo proprio di contenuti digitali, ed in particolar modo del servizio Now Video: come scaricare e tutti i consigli utili.

Parallelamente all’uscita di Netflix, numerosi siti di streaming online hanno deciso di cimentarsi nel fare concorrenza a questo colosso, che ormai ha conquistato il cuore di tutti gli appassionati di serie TV e film. Nonostante la nascita di Netflix sia nettamente recente rispetto ad altri siti online, la facilità nel guardare e scaricare i contenuti sul proprio smartphone ha reso questo servizio uno dei maggiormente utilizzati. Tuttavia Netflix non è l’unico ad essersi munito di tali mezzi, uno di questi è proprio Now Video.

Cos’é e come scaricare

Now Video è un servizio di streaming online, che offre la possibilità di guardare film, serie TV e lungometraggi online. Inoltre è possibile effettuare il download dei contenuti presenti sulla piattaforma: tuttavia è necessario attivare un abbonamento, il cui pagamento avviene in Bitcoin. È qui la domanda sorge spontanea, non c’è un metodo più semplice? Ebbene sì, per scaricare il vostro show preferito vi basterà avvalervi di alcuni software gratis.

Il primo software che in questi casi si rivela una mano santa, è proprio Video DownloadHelper: questo software vi permetterà di scaricare i contenuti video presenti sulla piattaforma. Questo software è un’estensione gratuita per Google Chrome o Firefox ed è semplicissimo da scaricare. Altro software che potrebbe risultare utile nella vostra ricerca é JDownloader, compatibile con OS Linux, Windows e MacOs: questo software vi permetterà di scaricare i vari contenuti multimediali presenti all’interno della pagine. È necessario, tuttavia, fare attenzione: prima di effettuare il download di qualsiasi contenuto, bisogna accertarsi che i contenuti non siano protetti da diritto d’autore per non incorrere in sanzioni pecuniarie, in seguito alla legge contro la pirateria.