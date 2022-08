Rotazione video: ecco quale programma si usa per effettuarlo e come si fa

Capita a volte che, mentre giriamo un video, non ci accorgiamo di aver preso il cellulare al contrario, oppure quando lo riportiamo sul computer questo sia sottosopra. Inoltre, non è raro che un video girato da Smartphone abbia delle imperfezioni, e o che comunque abbia bisogno dei tagli o delle aggiunte. Proprio per questo motivo, potrebbe essere utile un buon programma che permetta di editare e di effettuare la rotazione di un video.

Fortunatamente nel web vi sono diverse risorse che permettono di fare ciò, di cui alcune anche gratuite. In questo modo non dovrai più chiederti o preoccuparti di come esce il tuo video, ma potrai semplicemente riprendere ciò che vedi in tutta libertà. Oggi, infatti, siamo sempre più affascinati dal mondo che ci circonda, e grazie agli smartphone che portiamo sempre con noi, possiamo registrare tutto quel che vogliamo. Grazie ad un programma di rotazione video, possiamo farlo incuranti di come stiamo tenendo il telefono, e di come uscirà una volta scaricato sul PC. Dì, quindi, addio una volta per tutte ad un ricordo compromesso, o, ad un video rovinato.

VideoPad: il software per il video editing

Per il video Editing, e la rotazione dello stesso esiste un programma chiamato VideoPad. Con questo programma puoi apportare tutte le modifiche che vuoi al tuo video, rendendolo anche un prodotto utilizzabile per il lavoro. Il programma consente di ottimizzare il tuo video, modificando la velocità delle scene, e aggiungendo i tuoi effetti preferiti.

A tutto questo, si aggiunge la possibilità di modificare i suoi, e aggiungere eventualmente musiche ed effetti sonori.

Infine, puoi ritagliare le scene ed effettuare la rotazione del tuo video.

VideoPad è un software gratuito adatto a tutti i sistemi operativi, e può essere scaricato facilmente dal web, cercando su Google.

Altri programmi per la rotazione video

Vi sono tantissimi altri programmi di rotazione video. Questi sono specifici per MAC, oppure per Windows. Vi è la possibilità di ottenere dei programmi adatti per entrambi i sistemi.

Questi programmi sono disponibili sul web sui siti ufficiali. Si tratta di programmi gratuiti, utilizzabili subito dopo l’installazione sul computer.

I programmi gratuiti che permettono di girare un video sono: